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Dünya

Ruanda'da yasağa rağmen dünyanın sonunun geldiğini düşünerek toplu dua edenler gözaltına alındı

Afrika ülkesi Ruanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu halde bulunmanın yasak olmasına rağmen bir evde dua eden 24 kişi gözaltına alındı.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:07
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Rutsiro Belediye Başkanı Antoinette Ayinkamiye, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu halde yakalanan kişilerin dünyanın sonunun geldiğini düşünerek dua ettiklerini dile getirdi.

Ayinkamiye, "Ruanda yedinci Adventist Kilisesi'nden ayrılan bir grup koronavirüs yasaklarına rağmen bir evde bir arada dua ederken yakalandı." dedi.

Dua eden kişilerin Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın sonunun geldiğini düşündükleri ve bu nedenle dua ettiklerini aktaran Ayinkamiye, virüsün yayılmasını engellemek için uygulanması gereken sosyal mesafeyi korumayan bu kişilerin bir süre gözlem altında tutulacaklarını sözlerine ekledi.

Tüm hava ve kara sınırlarını kapatan Ruanda'da halktan evlerinden çıkmamaları istenmişti.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 14 Mart'tan bu yana 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, bunların 25'i sağlığına kavuştu.

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