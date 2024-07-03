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Dünya

Yerli ''AG600'' için parça seri üretimine geçtiler!

Çin'in, 'AG600' sınıfı yerli üretim büyük amfibik uçağının parça seri üretimine başlandığı bildirildi.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Yerli ''AG600'' için parça seri üretimine geçtiler!
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC) tarafından geliştirilen "AG600" modelinin geniş burun kısmı montaj için hazırlandı. Böylece uçağın araştırma ve geliştirme aşamasından, seri üretim aşamasına geçilmiş oldu.

AG600 model uçakların montajı, AVIC'in Guangdong eyaletine bağlı Cuhay şehrindeki tesislerinde yapılacak.

Şirket, uçuşa elverişliliğini tescil edecek "tip lisansını" aldıktan sonra uçağın ilk teslimatlarını 2025'te yapmayı planlıyor.

Acil durum ve afet kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan "AG600" sınıfı amfibik uçaklar, "Kulong (su ejderi)" kod adıyla da anılıyor.

Uçakların, orman yangınlarını söndürme, denizde arama-kurtarma ve diğer kritik acil durum görevlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Özel olarak orman yangınlarında kullanılmak üzere geliştirilen "AG600M" modeli, 60 tonla kalkış yapabilirken, 12 tona kadar su taşıyabiliyor.

Uçağın alçak irtifada düşük hızlarda seyredebilmesinin yangın bölgelerine etkin müdahalede avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

Yangın söndürme uçağının karadan ve denizden havalandığı ilk test uçuşları, 2022'de yapılmıştı.

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