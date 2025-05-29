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Dünya

Yerli savunmamızın talipleri arttı! Türkiye'nin hamleleri çaresiz bıraktı: Karşı koyacak politikamız yok

Dış basında yer alan bir haberde Türkiye'nin Asya'da artan etkisinin Hindistan'ın çıkarlarına ters düştüğü belirtilerek Çin, Türkiye ve diğer güçlerin bölge ülkeleri ile yeni savunma anlaşmaları imzalamasının Yeni Delhi hükümetini endişeye sevk ettiğini bildirdi. Haberde Türkiye'nin yükselen bir güç olduğuna vurgu yapılırken Hindistan'ın, Ankara'ya karşı koyacak bir politikasının olmadığının da özellikle altı çizildi.

29 Mayıs 2025 Perşembe 14:06 - Güncelleme:
Yerli savunmamızın talipleri arttı! Türkiye'nin hamleleri çaresiz bıraktı: Karşı koyacak politikamız yok
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Türkiye son yıllarda izlediği çok yönlü ve aktif dış politikasıyla küresel dengelerde etkisini artıran başat aktörlerden biri haline geldi.

Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada diplomatik, ekonomik ve askeri hamleleriyle dikkat çeken Ankara, hem bölgesel krizlerde arabulucu rolü üstleniyor hem de stratejik iş birlikleriyle uluslararası sistemde etkinliğini pekiştiriyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin diplomasi atakları ise dünyada gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak uluslararası basın, Türkiye'nin Güney Asya'da artan etkisinin Hindistan'da ciddi bir endişe oluşturduğunu yazdı.

The Diplomat'ta yer alan analizde, özellikle Türkiye'nin yeni savunma ortaklıkları kurması ve bölgedeki diplomatik etkinliğini artırmasının, Hindistan'ın çıkarları açısından meydan okuma niteliği taşıdığı vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin son dönemde Güney Asya'da savunma sektörünü hızlı bir şekilde tanıttığına dikkat çekilirken, Hindistan'ın bu gelişmeler karşısında yalnızlaştığı ifade edildi.

HİNDİSTAN'IN ETKİNLİĞİ ZAYIFLIYOR

Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ilişkiler ve her iki ülkenin Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a verdiği destek, Hindistan açısından dikkatle takip edilen başlıklar arasında gösterildi.

Analizde, Türkiye'nin Güney Asya'da Hindistan'ın askeri hareketlerinin ardından provokatif adımları kınadığı belirtildi.

Ayrıca Türkiye ile Çin arasında ticaret yolları ve ekonomik projeler üzerinden gelişen ilişkilere dikkat çekilirken, Hindistan'ın bölgedeki ekonomik projelerdeki etkinliğinin azaldığı ifade edildi.

Hindistan'ın yükselen güç Türkiye karşısında nasıl bir politika izleyeceğine dair bir stratejisi bulunmadığına dikkat çekilen yazıda, Çin, Türkiye ve diğer aktörlerin bölgede yeni savunma iş birlikleri kurmasının Yeni Delhi yönetiminde ciddi endişelere neden olduğu vurgulandı.

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