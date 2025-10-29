Türkiye'nin ALTAY'ı Tel Aviv'i korkuttu: Savaş alanında bir güç çarpanı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana muharebe tankı ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamayı amaçlayan ALTAY, Türkiye'nin savunma sanayiinde bağımsızlık yürüyüşünün en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

"SAVAŞ ALANINDA BİR GÜÇ ÇARPANI"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, törenden sonra yayımladığı haberinde, "Türkiye en büyük güçlerin arasına katılıyor: Tehlikeli tankların üretimine başlıyor" başlığını kullandı. Haberde, ALTAY tankının hem "savaş alanında bir güç çarpanı" hem de "sanayi egemenliğinin sembolü" olduğu belirtildi.

Maariv, ALTAY'ı "Türkiye'nin savunma sanayiindeki olgunluğunu ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltma kararlılığını yansıtan bir adım" olarak niteledi. Gazete, ABD ve Avrupa'nın 2010'lu yıllarda uyguladığı çeşitli kısıtlamaların, Ankara'yı kendi savunma teknolojilerini geliştirmeye yönelttiğini vurguladı.

Haberde, ALTAY'ın 65 ton ağırlığında, 120 milimetrelik L/55 topa sahip, NATO standartlarına uygun üçüncü nesil bir tank olduğu bilgisine yer verildi. MKE üretimi lazer güdümlü TANOK füzesi ve yerli motor çalışmalarının da Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini gösterdiği ifade edildi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI"

Maariv, prototip üretimine 2000'li yılların başında başlanan ALTAY'ın, uzun test süreçlerinin ardından Nisan 2023'te ilk iki yeni nesil prototipinin Türk ordusuna teslim edildiğini hatırlattı. Bu hafta gerçekleştirilen yeni teslimatların ise "Türk savunma sanayiinde bir dönüm noktası" olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE SEÇKİN ÜLKELER ARASINA GİRDİ"

Gazete, Türkiye'nin ALTAY ile artık ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore ve Japonya gibi kendi ana muharebe tankını tasarlayıp üretebilen seçkin ülkeler arasına girdiğine dikkat çekti.