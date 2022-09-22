'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim halinde olmak son derece önemli'

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Ukrayna tarafına 215 savaş esirinin iade edilmesi konusunda basın toplantısı düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İçişleri Bakanı Denys Monastırskiy, Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Güvenlik Servisi Başkan Vekili Vasil Malyuk, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons ile İsveç'in Kiev Büyükelçisi Tobias Thyberg, basın toplantısına katıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucu 215 Ukraynalı savaş esirinin serbest bırakılmasından büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Yermak, esir takas sürecinde yer alan tüm taraflara teşekkür etti.

Ukrayna devlet kurumlarının her gün 24 saat uluslararası ortaklarıyla esir takası operasyonu için çaba sarf ettiğini aktaran Yermak, "Türk tarafı başta olmak üzere ortaklarımızın yer aldığı uluslararası temaslarımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi." dedi.

Takas operasyonunda Türkiye'nin bu sürece sağladığı desteğin önemini özelikle vurgulayan Yermak, "Dün de çok önemli bir rol oynadı (Türkiye), takasın son kısmı doğrudan Ankara'da gerçekleşti." diye konuştu.

Yermak, esir takas sürecinin başarılı bir şekilde sona ermesi için Türk ve Ukraynalı üst düzey yetkililerin sürekli temas haline olduklarını, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in da telefon görüşmesini yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce Zelenskiy ile görüştü, bunlar kişisel görüşmeler ile kişisel garantilerdir ve yaşananlarda (takas yapılması) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel varlığı ve her şeyden önce vatandaşlarımıza Türkiye'deki güvenlikleri için garantiler verdiğini burada belirtmek isterim."

Daha sonra konuşan Ukraynalı yetkililer ise esir takas süreci ile ilgili detaylı bilgileri paylaşarak, takas sonucu birçok Ukraynalının ülkelerine döndüklerini belirtti.

Büyükelçiler ise esir takas operasyonun başarılı sona ermesinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu süreçte yer alan taraflara teşekkür etti.