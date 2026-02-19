Yeryüzü Doktorları açlıkla mücadele için kampanya başlattı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) verilerine göre; dünyada yaklaşık 2,3 milyar insan sağlıklı ve güvenli gıdaya erişmek için gerekli ekonomik yeterliliğe sahip değilken 673 milyon insan akut gıda güvensizliği altında yaşamını sürdürüyor. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) 2026 raporunda ise yaklaşık 318 milyon kişinin 3. seviye açlıkla karşı karşıya kalacağını öngörüyor. Kıtlık ve açlık sınırının altında yaşayan ülkelerde milyonlarca çocuk akut açlıkla yüzleşiyor; yüz binlerce çocuk gelişimini sağlıklı tamamlayamadığı için hayatını kaybediyor. Yaşanan iç karışıklıklar, doğal afetler, yoksulluk gibi sebepler yüzünden de dünyada önlenebilir açlık rakamları her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Yeryüzü Doktorları uzun yıllardır kriz coğrafyalarında yaşanan problemlere karşı beslenme sağlığı projeleri gerçekleştiriyor. Açlık sonucu ortaya çıkan malnütrisyon hastalığına karşı tıbbi beslenme tedavisi uygulayan dernek bu yıl "Çocuklar Açlığa Yeniliyor" kampanyası ile yeryüzünde açlığa bağlı gelişen sağlık sorunlarına dikkat çekiyor.

TIBBİ BESLENME TEDAVİSİYLE HAYATA TUTUNUYORLAR

Şiddetli açlığın yaşandığı ülkelerde beslenme sağlığı hizmeti veren Yeryüzü Doktorları, 5 yaş altındaki çocuklarda, hamile-emziren kadınlarda yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkan malnütrisyon hastalığına karşı tıbbi beslenme tedavisi gerçekleştiriyor. Tedavi edilmediği takdirde ölüm riskinin çok yüksek seyrettiği bir hastalık olan malnütrisyon; orta ve ileri derecede kilo kaybı, büyüme geriliği ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Dernek hastalığın çok yüksek prevelansta seyrettiği Afganistan, Çad, Somali ve Yemen'de beslenme sağlığı merkezleri açarak doktor gözetiminde beslenme tedavi programı uyguluyor. İyileşme durumuna göre en az 4 en fazla 8 haftaya kadar tedavi programı uygulayan doktorlar sağlık merkezlerinde yeni doğum yapan annelerin ve bebeklerin düzenli kilo alımını ve gelişimini takip ediyor. Vücut gelişimi normale dönen bebek ve 5 yaş altı çocukların hayata tutunmasını sağlayan Yeryüzü Doktorları aynı zamanda sağlık merkezlerinde kadınlara yönelik jinekolojik muayene, gebelik için ultrason ve laboratuvar hizmeti veriyor. Böylece gebeliğin anne karnından doğumuna kadar sağlıklı ilerlemesine katkıda bulunuyor.

Dernek bu sene başlattığı kampanya sayesinde de yıllardır başta ihtiyaç coğrafyasında sürdürdüğü açlıkla mücadeleye dikkat çekmeyi ve yerel sağlık sisteminin iyileştirilmesini hedefliyor.

RAMAZAN'I 3 KITADA, 30 ÜLKEDE KARŞILAYACAKLAR

Yeryüzü Doktorları, beslenme sağlığı projelerinin yanı sıra ramazan ayı boyunca Afrika başta olmak üzere Avrupa ve Asya'da yer alan toplam 30 ülkede kumanya ve iftar desteği sağlayacak. Vietnam'dan Namibya'ya, Bangladeş'ten Botsvana'ya, Kırgızistan'dan Senegal'e, Bosna Hersek'ten Uganda'ya kadar 29 ülkede gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirecek dernek, Afganistan, Suriye, Filistin (Gazze), Kamerun, Pakistan, Etiyopya, Uganda ve Türkiye'nin dahil olduğu ülkelerde iftar programlarıyla Ramazan'ın bereketini dünyanın dört bir yanında paylaşacak.

Gazze'de 7 Ekim'den beri sağlık başta olmak üzere insani yardım çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları Ramazan ayında Gazzelilerin yanında olmaya devam edecek. Ateşkesin başlamasına rağmen yeteri kadar insani yardım malzemelerin girmediği şehrin her noktasına tankerlerle temiz su dağıtımı gerçekleştiren dernek, 5. seviye kıtlığın devam ettiği; çocukların, yaşlıların ve hastaların sıcak yemeğe ulaşmakta güçlük yaşadığı Gazze'de her gün sıcak yemek dağıtacak ve iftar sofraları kuracak. Yeryüzü Doktorları şehrin hem kuzey hem güneyinde kuracağı mutfaklarla günlük 3 bin kişiye iftar verecek.

Yeryüzünün bolluk ve bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşan Yeryüzü Doktorları Ramazan'ın ilk gününü bu yıl Kamerun'da karşılayacak. Üroloji branşında muayene, ameliyat ve tedaviler için 10-20 Şubat arasında Kamerun'un Doula şehrine giden gönüllü sağlık ekibi, sağlık kampının hemen ardından derneğin kurduğu geniş bir iftar sonrasına yerel halk ile birlikte katılarak gönüllere temas edecek.

KAMPANYA RAMAZAN AYI BOYUNCA SÜRECEK

Açlığa karşı toplumsal farkındalık kazandırmayı amaçlayan "Çocuklar Açlığa Yeniliyor" kampanyası ramazan ayı boyunca devam edecek. Bir çocuğun bir yıllık beslenme tedavi bedelinin 1200 TL olduğu kampanyaya derneğin web sitesi yyd.org.tr üzerinden bağış yapılabilecek. Yeryüzü Doktorları düzenlediği kampanyalar ve bağışlar sayesinde çalışmalarını büyüterek ihtiyaç bölgesinde yer almayı sürdürecek.