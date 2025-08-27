Yeryüzü Doktorları Etiyopya'da bir ilki başardı

Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerin yanı sıra dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanları ile gittiği Etiyopya'daki 10 günlük sağlık kampını başarıyla tamamladı. Kampın başladığı ilk günden son güne kadar Şeyh Hassan Yabbere Hastanesi'nde ortopedi muayene ve ameliyatlarını gerçekleştiren gönüllü sağlık ekibi bölgede de bir ilki gerçekleştirdi.

10 GÜNDE 176 VAKAYA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Doktor, anestezisyen, hemşire ve destek ekibinden oluşan kafile, 176 hastanın muayene ve tetkiklerini değerlendirdi. Gönüllü sağlık ekibi, 35'in üzerinde kalça, diz protezi ve eklem kapalı ameliyatı olarak bilinen artroskopik menisküs cerrahilerini gerçekleştirdi. Etiyopya'ya bağlı Somali Eyaleti bölgesinde ilk kez kalça ve diz protezi ameliyatları ile artroskobik cerrahi ameliyatlarının yapılmasını sağlayan Yeryüzü Doktorları hasta ve vakaları da göz önünde bulundurarak belirlediği muayene ve ameliyat sayısının üzerinde sağlık kampını tamamladı. Başarılı operasyonlarından dolayı Etiyopya Somali Eyalet Başkanı Mustafa Muhumed Omer, Yeryüzü Doktorları ekibini ve ameliyat olan hastaları Şeyh Hassan Yabbere Hastanesi'nde ziyarette bulunarak yapılan ameliyatlardan dolayı gönüllü ekibe plaket verdi ve teşekkürlerini dile getirdi.

Ameliyatları yapan doktorlara teşekkür eden Eyalet Başkanı "Bu proje, Etiyopya ile Türkiye başta Somali bölgesi olmak üzere ilişkileri, kardeşlik ve sevgiyi güçlendirecektir. Allah topluma verdiğiniz ücretsiz hizmetin karşılığını versin" dedi.

Etiyopya Somali Eyalet Başkanı Mustafa Muhumed Omer tarafından Yeryüzü Doktorları Derneği'ne verilen plaketi de dernek adına Yönetim Kurulu Üyesi Op.Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı aldı.

AMELİYAT SIRASINDA EĞİTİM VERDİLER

Türkiye'den giden gönüllü sağlık ekibi, yüksek bilgi birikimini ve tecrübelerini yerel sağlık çalışanlarına aktarmak için özellikli ameliyatları nitelikli ve yüksek maliyetli protezler kullanarak gerçekleştirdi.

Zorlu vaka ameliyatlarını yerel uzman doktorların katılımı ile eğitim vererek gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları eğitim sayesinde muayene, tedavi ve ameliyatların yerel sağlık kapasitesinin kaynaklarının topluma fayda sağlamasını amaçlıyor.