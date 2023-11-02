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Dünya

Yeryüzü Doktorları Gazze'de temel ihtiyaç malzemesi dağıtıyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de bebek bezi, hijyen ve hastane kitinin yanı sıra gıda ve su dağıtımı yaptı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 18:48 - Güncelleme:
Yeryüzü Doktorları Gazze'de temel ihtiyaç malzemesi dağıtıyor
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Dernekten yapılan açıklamada, Gazze'de devam eden saldırıların 27. gününde, yardım çağrılarına yetişmeye çalışan Yeryüzü Doktorlarının tüm imkanlarını kullandığı belirtildi.

Derneğin, Şifa ve Endonezya Hastanesi'nde doktor ve hemşirelerle, şehrin genelinde ise mobil sağlık ve lojistik ekibiyle yaraları sarmaya çalıştığı bildirilen açıklamada, bugüne kadar 19 bin 406 insanın yanında yer alındığı aktarıldı.

Açıklamada, derneğin 20 kişilik ekibiyle şehrin her noktasında gerek sağlık gerek insani yardım çalışmalarını yürütmeye devam ettiği, bu kapsamda kısa süre önce Şifa Hastanesi'ne tıbbi ve sarf malzemeleri bağışlandığı, Endonezya Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına tıbbi kıyafet dağıtıldığı hatırlatıldı.

Endonezya Hastanesi'nin yakıtının bitmesi sonucu müdahalelerin yarım kaldığı anlatılan açıklamada, şehirdeki 12 hastanenin hizmet dışı kalmasıyla bölgede tıbbi yardım malzemesine ihtiyacın arttığı kaydedildi.

Açıklamada, Yeryüzü Doktorları ekiplerince bugüne kadar Şifa, Endonezya, El Nasr ve Kudüs hastanelerinde ve şehrin farklı noktalarında toplamda 750 bebek bezi, 100 hijyen ve hastane kiti dağıtıldığı ifade edildi.

Derneğin ayrıca büyükbaş kurban kesimi yaparak 300 aileye dağıttığı belirtilen açıklamada, 1395 aileye gıda paketi, 900 aileye ekmek ve su desteği sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sınır kapılarında bekleyen yardım tırlarının bir an önce şehre girmesinin şart olduğu vurgulanırken, kentin en büyük tedarik merkezinin hava saldırısı sonucu yerle bir olduğu, saldırıdan hemen önce halka dağıtım gerçekleştirmek için merkezde bulunan Yeryüzü Doktorları ekibinin dakikalarla kurtulduğu bildirildi.

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