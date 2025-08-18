İSTANBUL 30°C / 21°C
18 Ağustos 2025 Pazartesi
  Yeryüzü Doktorları Gönüllü Sağlık Ekibi Etiyopya'ya gitti
Dünya

Yeryüzü Doktorları Gönüllü Sağlık Ekibi Etiyopya'ya gitti

İhtiyaç sahibi ülkeler başta olmak üzere sağlık alanında hizmet veren Yeryüzü Doktorları, TİKA iş birliğinde gönüllü sağlık ekibiyle birlikte 15 Ağustos - 25 Ağustos tarihleri arasında Ortopedi branşında gerçekleştirilecek muayene ve ameliyatlar için Etiyopya'nın Jigjiga şehrine gitti.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 16:15
Yeryüzü Doktorları Gönüllü Sağlık Ekibi Etiyopya'ya gitti
Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerin yanı sıra dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanları ile Etiyopya'ya gitti. Ekibinde yer alan 2 Ortopedi Uzmanı, 1 Anestezi Uzmanı, 1 Anestezi Teknikeri, 2 Ameliyathane Hemşiresi, 1 dernek yöneticisi ve 2 proje koordinatörünün katılımıyla toplamda 14 kişilik kafileyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden dernek, 10 gün boyunca Etiyopya'nın Jigjiga şehrinde bulunan Jigjiga Üniversitesi Şeyh Hassen Yabare Üniversite Hastanesi'nde sağlık hizmeti gerçekleştirecek.

DOKTORLAR 100 VAKANIN TEDAVİSİNİ YAPACAK

Bugüne kadar savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 83 ülkede sağlık alanında çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları tespit edilen Ortopedi branşında yaklaşık 100 zorlu vakanın muayenesini ve ameliyatını yapacak. Ayrıca gönüllü sağlık ekibi, yüksek bilgi birikimini ve tecrübelerini yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak.

TIBBİ MALZEMELER TÜRKİYE'DEN SEVK EDİLDİ

Yeryüzü Doktorları sürdürülebilir sağlık desteği sağlamak için kısıtlı tıbbi ekipman ve teçhizata sahip bölgeye muayene, ameliyat ve tedavi hizmeti vermek için Türkiye'den gerekli tıbbi sarf malzemeyi de tedarik etti.

ZORLU VAKALAR BELGESELE KONU OLUYOR

Kriz bölgesinde onlarca insanın sağlık ihtiyacına yetişmek için çabalayan Yeryüzü Doktorları'nın görev yaptığı yerlerde yaşadığı zorluklar ve zorluklara karşı mücadelesi de belgesele konu oluyor. Kafilede yer alan TRT 1 İç Yapımlar ekibi dünyanın her bölgesinde şartlar farketmeksizin görevini icra eden doktorları ve hastaların hikayelerini milyonlara aktarmak için yaşananları kayıt altına alacak. Kritik vakaların anamnez raporunu inceleyen ve tespit eden gönüllü sağlık ekibi, yıllar boyunca dizinde sağlık problemi bulanan yaşlı bir hastanın ameliyatını gerçekleştirirken TRT ekibi bu anları tarihe not edecek.

