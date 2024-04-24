Yeryüzünün farklı coğrafyalarında 23 Nisan

Türkiye'nin çeşitli illerinde öğrenim gören Genç Yeryüzü Doktorları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Konya, Malatya ve Trabzon'un da olduğu 18 ilde bulunan 26 farklı hastanede çocuklarla buluştu. Hastanelerin onkoloji bölümü başta olmak üzere çeşitli alanlarda tedavi gören çocukları ziyaret etti. Gönüllü öğrenciler, bu özel günde içerisinde boyama kitabı, pastel boya ve çocuk dergisinin olduğu hediyeler verdi. 24 farklı üniversitenin Genç Yeryüzü Doktorları toplulukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türkiye'nin dört bir yanında bin 158 çocukla kutladı.

HATAY'DA 23 NİSAN NEŞE İLE KUTLANDI



Depremin ilk gününden beri bölgede çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları Hatay'da ekipleri ile çocukların yanında olmaya devam ediyor. Hatay Sağlık Destek İstasyonunda depremzedelere sağlık hizmeti verirken psikososyal destek çalışmaları da yürüten dernek, TBMM'nin açılışının 104. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle 23 Nisan'da 350'yi aşkın çocukla bir araya geldi. Yüz ve kumaş boyama, sandalye kapmaca, yumurta taşıma, çuval yarışı ve halat çekme gibi çeşitli oyunlar organize etti, müzik eşliğinde çocuklarla dans gösterileri gerçekleştirdi. Sağlık ekibi ve gönüllüler, çocuk sesinin ve gülüşünün bir an eksik olmadığı Hatay'da gün boyu etkinlikler yaptı, çocukların hafızasında güzel bir anı kılmak için hatıra fotoğraf köşesi oluşturdu.

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARA BÜYÜK MORAL



Gazze'de 7 Ekim'den beri süren insani krizin etkilerini azaltmak için hizmet veren dernek, bölgede savaşın yıkıcı etkisinden en çok yara alan çocukları da unutmadı. Gıdaya erişimin kısıtlı olması nedeniyle açlıkla mücadele eden bebek ve çocuklara sürekli mama desteği sağlayan Gazze ekibi, şehrin kuzey ve güneyinde yerinden edilmiş 300'den fazla çocuğa Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ın sevincini ulaştırdı. Çocukları eğlendirmek adına bayram özelinde düzenlediği etkinliklerde salıncaklar kurdu; salıncak sırası bekleyen çocuklara bir yandan oyuncak hediyeler verirken palyaçolar ile de yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

23 NİSAN COŞKUSU 6 FARKLI ÜLKEYE TAŞINDI



Savaş, afet, açlık ve yoksulluk gibi sorunların yaşandığı coğrafyalarda faaliyet yürüten Yeryüzü Doktorları, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak adına Çad, Afganistan, Gazze, Suriye, Bangladeş ve Yemen'de kurduğu merkezlerde insanlara ulaşıyor. Dernek sağlık merkezlerinde hizmetlerinin yanında bölgedeki ekipleri ve ihtiyaç sahibi çocuklarla 23 Nisan şenliğini doyasıya kutladı. Etkinlikler kapsamında Çad'ın Sido bölgesinde bulunan merkezinde çocuklarla çeşitli etkinlikler düzenleyen dernek, balonlarla eğlenceli oyunlar oynattı.

Suriye iç savaşının başladığı günden beri sağlık hizmetleri sunan Yeryüzü Doktorları, Afrin-Cinderes, Soran ve Tel Abyad-Suluk bölgelerinde 3 farklı merkezde hizmet veriyor. Bölgede insani krizin içinde büyüyen çocuklara moral olması için bayram etkinlikleri gerçekleştiren dernek, yaraları sarmaya ve umutları yeşertmeye devam ediyor.

Myanmar kriziyle yerlerinden edilen binlerce Arakanlı'nın yaşadığı Bangladeş'te birinci basamak sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları, bölgede zor şartlar altında hayatını sürdüren çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Cox's Bazaar bölgesindeki mülteci kampında ekipleri ile çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinden oluşan kostümlerle yüzleri güldürdü. Maskotların yer aldığı etkinliklerde resim ve boyamanın yanında çocuklara sağlık için spor aktiviteleri yaptırdı.

Yeryüzü Doktorları, gıdaya erişimin kısıtlı olduğu ve beslenme yetersizliği sorunlarının yaşandığı Yemen'de hizmet verdiği beslenme sağlığı merkezi ekipleri ile çocuklara ulaştı. Çocuk bayramında Taiz bölgesinde 100 kadar çocukla buluşan ekip, çocukların bir an olsun mutlu olmaları için çalıştı. Sağlık merkezinin bahçesini oyun alanına dönüştüren sağlık ekibi, hareket ve atlama parkuru, el işi faaliyet ve lego oyun alanı oluşturdu. Etkinlikler sonunda şeker, balon ve hediyeler dağıtan sağlık ekibi çocukların mutlu bir şekilde evlerine dönmesini sağladı.

Afganistan'da açlık sorunları için tedaviler uygulayan dernek, beslenme sağlığı merkezi, yetimhane ve hastanelerde 23 Nisan kapsamında boyama kumaş etkinliği yaptı. Etkinlik süresince 500'den fazla çocukla buluşan Yeryüzü Doktorları, aynı zamanda ziyaret ettiği çocuklara hediyeler dağıttı. Atatürk Çocuk Hastanesi'nde gönüllü Türk doktorlarıyla zorlu ameliyatları başarıyla gerçekleştiren dernek hastanedeki tüm çocuklarla eğlenceli zamanlar geçirdi. Hastane yönetimi gönüllü sağlık çalışmaları boyunca tüm servislerdeki çocuklarla yakından ilgilenen Yeryüzü Doktorları ekibine teşekkürlerini sundu.