Yeşillerin yükselişi... 70'lerin Yeşillerini unutun, emperyalist Yeşiller geliyor

star.com.tr 18 Haziran 2021 Cuma 17:52 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 17:52

The National Interest'te yayımlanan Sumantra Maitra imzalı bir makalede, Almanya'da Yeşillerin yükselişi masaya yatırılırken, 'Bu kararlı radikallerin Avrupa'da iktidarları ele geçirmeye çalıştığı yeni bir döneme' işaret ediliyor.



Maitra'ya göre, Mitteleuropa'da sessiz bir tektonik değişim yaşanıyor. Batı medyası durmaksızın Macaristan ve Polonya'daki 'gerici' eğilimlere odaklanırken, bir sonraki Alman hükümetinin bir Yeşiller partisi tarafından yönetilebileceği gerçeğine değinmiyor bile...

Annalena Baerbock liderliğindeki Yeşiller yükselerek, Merkel'in Hıristiyan Demokratlarını gölgede bırakmak üzereler. Bu, bazı insanları gereksiz yere mutlu ederken, Jacob Heilbrunn'un iddiasına göre, Merkel bile kendi partisinden bir aday olmaktansa Baerbock'un yerine geçmeyi tercih ediyor.

Ancak bunlar, yetmişlerin Yeşil Hareketi değil, Haçlı Seferi isteyen Yeşiller...

Örneğin, Alman Yeşiller Partisi'nden Franziska Brantner, ABD'nin dünya çapında daha güçlü askeri müdahaleler gerçekleştirmesini, 'yurt içinde ve yurt dışında otoriterliğe' karşı küresel bir haçlı seferini savunduğunu söylüyor.

Uzun süredir ABD militarizmine karşı olan, soğuk savaş sırasında şiddetle Amerikan karşıtı ve Sovyet yanlısı olan Alman Yeşilleri, bir Amerikan düşünce kuruluşuyla yaptıkları bir tartışmada daha güçlü ABD militarizmini savunuyorlar.

Maitra, yükselişe geçen Yeşilleri, 'Bunlar, büyüklerimizin döneminde nükleer enerjiyi protesto eden, rengarenk ceketler giyen Yeşilleri değil. Bunlar, soğuk savaştan sonra formalarını kırmızıdan yeşile çeviren ve şimdi iktidarın kollarına alınmış, tepeden inme bir müdahaleyle bütün bir kıtanın kültürünü ve karakterini değiştirmeye kararlı radikaller.' ifadeleriyle tanımlıyor.

Maitra diğer örnekleri şöyle sıralıyor...

Bu olağan dışı değil. Avrupa-Atlantik genelinde de bir süredir devam ediyor. Aşağıdaki kanıtları göz önünde bulundurun. Hollandalı Yeşil Parlamenter Judith Sargentini, eski CIA patronu John Brennan, eski MI5 ajanı Christopher Steele ve şu anda İskoçya'da bulunan Alman Brexit karşıtı Profesör Tanja Bueltmann'ı hangi benzerlik birbirine bağlıyor? Bu grubun bir araya gelmesi, sıradan gelecek kadar olası bir tanışma değil...

Baerbock liderliğindeki Yeşiller de aynı grupta. Politikaları, tüm Alman enerjisinin yenilenebilir kaynaklara geçişini içeriyor. Daha güçlü, birleşik ve sürekli büyüyen bir Avrupa istiyorlar. Bu durumda anlaşılan, Almanya liderliğindeki bir AB anlayışın benimsiyorlar. Ekonomiye ve topluma merkezi ve güçlü bir Alman devlet müdahalesini destekliyorlar. Sosyal olarak liberal, LGBT yanlısı ve transseksüel grupların desteğini alıyorlar ve on dört yaşındakiler için kendi kendini tanımlamayı tercih ediyorlar.

ANA HEDEFLERİ AYNI

Bütün bu insanlar, koordinasyon içinde hareket etmeseler de, nihayetinde ideolojik olarak benzer olduklarını ve ana düşmanlarının geleneksel ve muhafazakar görüşlere sahip olanlar veya sözde 'cinsel ilerici' siyasete karşı olanlar olduğunu anlamak bir komplo teorisi değildir.

Maitra'ya göre, 'milliyetçiliği destekleyenlerden birçoğu, liberal ya da Yeşil olduğunu iddia ediyor.