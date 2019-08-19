‘Yetim’ dugong hayatını kaybetti

Tayland Deniz ve Kıyı Araştırmaları ekiplerince bakılan deniz memelisine yapılan otopsinin ardından ölüm nedeninin sindirim sistemini tıkayan plastik atıklar olduğu açıklandı. Deniz ineği familyasından dugong yavrusunun bakımını üstlenen veterinerler, “Çok sayıda küçük plastik parça sindirim sistemini tıkamış ve iltihaba neden olmuş. Enfeksiyon kana karışarak ciğerlerine de yayılmış” dedi. Dugongların Tayland yasalarıyla koruma altında olan 19 vahşi türden biri olması nedeniyle avlanmaları ve ticareti yasak.