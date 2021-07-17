Yetkilerini Talabani'ye devretti

AA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:27

KYB siyasi bürosundan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da toplanan siyasi büro üyeleri, partinin eş başkanlarıyla ilgili karar aldı.

Bu karara göre KYB Eş Başkanı Lahur, tüm yetkilerini diğer Eş Başkan Bafıl Talabani'ye devretti. Söz konusu kararın bugünden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Süleymaniye merkezli KYB'de son günlerde partinin eş başkanları arasında yaşanan gerilim sonucu, KYB'nin İstihbarat Kurumu (Zanyari) ve Terörle Mücadele Biriminde Lahur Talabani'ye yakın olduğu belirtilen sorumlular değiştirilmişti.