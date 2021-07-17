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Dünya

Yetkilerini Talabani'ye devretti

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) eş başkanları arasında yaşanan gerilimin ardından Eş Başkan Lahur Şeyh Cengi Talabani'nin, tüm yetkilerini partinin diğer Eş Başkanı Bafıl Talabani'ye devrettiği bildirildi.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:27
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KYB siyasi bürosundan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da toplanan siyasi büro üyeleri, partinin eş başkanlarıyla ilgili karar aldı.

Bu karara göre KYB Eş Başkanı Lahur, tüm yetkilerini diğer Eş Başkan Bafıl Talabani'ye devretti. Söz konusu kararın bugünden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Süleymaniye merkezli KYB'de son günlerde partinin eş başkanları arasında yaşanan gerilim sonucu, KYB'nin İstihbarat Kurumu (Zanyari) ve Terörle Mücadele Biriminde Lahur Talabani'ye yakın olduğu belirtilen sorumlular değiştirilmişti.

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