Yıkılan köprüler yaşamı zorlaştırdı: Bölge halkından Suriye hükümetine çağrı

Suriye'de yaklaşık 15 yıldır devam eden çatışmaların büyük yıkıma yol açtığı Deyrizor ilinde, Fırat Nehri üzerindeki köprülerin hedef alınması bölge halkının yaşamını durma noktasına getirdi.

Esed rejimi, Rusya ve koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu Fırat Nehri'nin batı ve doğu yakasını birbirine bağlayan 19 köprünün tahrip edilmesi, sivillerin hareket alanını kısıtlarken bölgedeki ticari ve sosyal hayatı da felç etti.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, stratejik öneme sahip üç yıkık köprünün yanı sıra şu anda ulaşımın sağlandığı tek köprü olan "Savaş Köprüsü"nü görüntüledi.

Görüntülerde, savaşın altyapı üzerinde bıraktığı derin izler görülürken, bölge halkı Deyrizor ilinde gündelik hayatta yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

HAYATİ ÖNEME SAHİP TEK GEÇİŞ NOKTASI

Fırat Nehri üzerinde ayakta kalan son köprü, bölge halkı için adeta "can damarı" haline gelmiş durumda. Alternatif bir geçiş noktasının bulunmaması nedeniyle bu köprüdeki yoğunluk her geçen gün artarken, siviller temel ihtiyaçlarına ulaşmak için saatlerce süren kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Bölge sakinleri, ulaşım imkanlarının kaybolmasının sadece seyahat özgürlüğünü değil, gıda ve tıbbi malzemeye erişimi de zorlaştırdığını belirtiyor.

ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

Yaşanan zorluklara ilişkin konuşan bölge halkı, yıkılan köprülerin ticaret yollarını kestiğini ve gündelik hayatın ciddi derecede "zorlaştığını" ifade etti.

Bölge halkı, Deyrizor şehrinin yeniden imarı ve köprülerin onarılması gerektiğini vurgulayarak, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu dile getirdi. Tahrip olan 19 köprünün işlevsiz kalması, nehrin iki yakasındaki akrabalık bağlarını ve ekonomik etkileşimi de büyük ölçüde kısıtlıyor.

Deyrizor'un Hatla Köyü sakini Hadır Sağir, AA muhabirine, "Köprü dar ve halka hizmet veremiyor. Yeni hükümetten bir köprü inşa etmesini bekliyoruz." dedi.

Bölge sakinleri arasında çalışanların yanı sıra acil durumlarda halkın tümünün ciddi sıkıntı yaşadığını kaydeden Sağir, "Hükümetten istediğimiz bize güvenli bir geçiş sağlaması. Çünkü Cezire'deki insanların çoğu şehre taşınmaya başladı. Hizmetlerinin ve iş yerlerinin çoğu şehirde. Sadece bu köprü var, o yüzden başka bir köprü veya bir geçiş olmalı." diye konuştu.

"SABAHLEYİN ÇIKTIK YATSI VAKTİNDE DÖNEBİLDİK"

Bölge sakinlerinden Mustafa Kasım ise şehirdeki okullara öğrenci götürdüğünü belirterek, bölgede köprü trafiğinin "anormal bir hal aldığını" vurguladı.

Kasım, "Sabah saatlerinde beldedeki öğrencileri götürmek için yola çıkıyoruz, yatsı namazına kadar eve dönemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölge sakinleri, Deyrizor'un iki yakasını birbirine bağlayan ve yıkılan "Siyasi Köprü" adlı köprünün acilen açılması gerektiğini ifade etti.

