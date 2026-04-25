Yıkımın gölgesinde seçim! Gazze sakinleri sandık başına gitti

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta, 21 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçimler için kurulan çadırlarda oy kullandı.

İsrail saldırılarının neden olduğu yıkım sebebiyle ulaşımda zorluk yaşayan Gazze'deki Filistinliler, sabah saatlerinden itibaren oy kullanmak için kurulan 12 seçim merkezinin önünde sıraya girdi.

- "KARARLILIĞI YANSITIYOR"

Filistin Merkez Seçim Komisyonu'nun Gazze Bölge Müdürü Cemil el-Halidi, AA'ya yaptığı açıklamada, "Komisyon, 12 oy kullanma merkezinin hazırlıklarını tamamladı. Bunların bir kısmı, boş arazilere kurulan ve seçim merkezlerine dönüştürülen çadırlarda oluşturuldu. Bu adım, zorluklara rağmen seçimlerin yapılmasına yönelik kararlılığı yansıtıyor." dedi.

Deyr el-Belah, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından diğer bölgelere nazaran daha az hasar gören şehirlerden olduğu için oy kullanma işleminin yapılacağı tek yer olarak belirlenirken, seçimler Gazze ile Batı Şeria arasındaki idari birliğin güçlendirilmesi ve yerel kurumların yeniden inşası için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

- "ÖNEMLİ BİR ADIM"

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deyr el-Belah kentinde gerçekleştirilen belediye seçimlerini "önemli bir adım" şeklinde nitelendirerek Gazze'nin tüm bölgelerinde seçimlerin gerçekleştirilmesi için uygun koşulların sağlanmasını umduğunu ifade etti.

Filistin genel seçimlerinin yapılması için de uygun koşulların hazırlanmasını beklediklerini söyleyen Kasım, Filistin iç işlerinin düzenlenmesi için başkanlık seçimlerinin yapılması çağrısında bulundu.

Kasım, saha durumuna ilişkin ise "İşgalciler, soykırım savaşını sürdürerek Gazze Şeridi halkına karşı büyük bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "bu katliamı tırmandırarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını her türlü yolla bozmaya çalıştığını" vurgulayan Kasım, uluslararası toplumu Gazze Şeridi'ndeki belediyeleri desteklemek için "gerçek bir plan" hazırlamaya çağırdı.

Filistinli siyasi oluşum Fetih Hareketi Sözcüsü Munzir el-Hiyak da yerel basına yaptığı açıklamasında Gazze'de seçimlerin yürütülmesinin "bir direniş ve İsrail'e karşı duruş mesajı içerdiğini" belirterek seçimlerin dünyaya karşı "Gazze ve Batı Şeria'nın birbirinden ayrılamaz Filistin'in parçaları olduğunu vurguladığını" dile getirdi.

Filistin'de 2005'ten bu yana başkanlık seçimi, 2006'dan beri de parlamento seçimi yapılmadı. Ülke, 2007'den bu yana siyasi ve coğrafi bir bölünmeyle karşı karşıya.



Hamas ve onun kurduğu hükümet, Gazze'yi kontrol ederken, Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih Hareketi'nin oluşturduğu hükümet ise işgal altındaki Batı Şeria'yı yönetiyor.