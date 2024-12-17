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Dünya

Yıl başından itibaren başlayacak! Milano'da açık havada sigara içmek resmen yasaklanıyor

İtalya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Milano'da açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanacak.

AA17 Aralık 2024 Salı 13:50 - Güncelleme:
Yıl başından itibaren başlayacak! Milano'da açık havada sigara içmek resmen yasaklanıyor
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Milano Belediyesi, iklim ve hava planlaması kapsamında, ilk kez 2021 yılında stat, park, mezarlık ve otobüs durakları gibi ortak yaşam alanları için getirdiği kısıtlı sigara içme yasağının kapsamını genişletme kararı aldı.

Belediyenin aldığı son karar çerçevesinde, 1 Ocak 2025 itibarıyla kamuya açık yerlerde sigara içmek yasak olacak.

Yeni düzenlemeye göre, sadece diğer insanlarla arada en az 10 metre mesafe olması koşuluyla belirlenen birtakım özel alanlarda sigara ve tütün ürünlerinin tüketimine izin verilecek.

Bu kurala uymayanlara, 40 ile 240 avro arasında değişen para cezaları uygulanacak.

Hava kalitesi ölçümlerinde kullanılan "PM10 konsantrasyonu" parametresine göre, ülkenin sanayi ve finans merkezi konumundaki Milano'da hava kirliliğinde yüzde 7 oranında sigara tüketiminin rol oynadığı, basında çıkan haberler arasında yer aldı.

Söz konusu kararın, 2050 yılına dek karbondioksit emisyonlarının yarıya indirilmesine yönelik hazırlanan program çerçevesinde devreye alınacağı belirtildi.

Bazı tütün üreticileri ve bayilerinin ise belediyenin böyle bir karar alma yetkisi olmadığı savıyla, yeni yasağa bölge mahkemesinde itiraz etmeyi planladığı ifade edildi.

Milano'dakine benzer bir karar, nisanda kuzeydeki bir diğer sanayi kenti Torino'da devreye sokulmuştu. Torino Belediyesi, açık alanlarda 5 metreden yakın mesafede başkaları varken sigara içilmesine yasak getirmişti.

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