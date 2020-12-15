Yılanlar ev ve iş yerlerini istila etti! Ülke alarmda

star.com.tr 15 Aralık 2020 Salı 11:43 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 11:43

Avustralya'nın Güney Doğu Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerindeki sürüngen istilası, halk arasında korku ve paniğe neden oldu.



Bölge, hafta sonu boyunca yıkıcı rüzgarlar, anormal derecede yüksek gelgitler ve şiddetli yağmurlara maruz kaldı. Kötü hava koşullarının ardından, iki eyalette sürüngen istilası başladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Queensland ve Yeni Güney Galler'de yaşayan Avustralyalılara, kötü hava koşulları nedeniyle ortaya çıkan yılanların ev ve iş yerlerine girmemesi için pencere, kapı ve açıklıkların kapatılması uyarısı yapıldı.

Güney Doğu Queensland yer alan Noosa'da yılan avcısı olan Luke Huntley gazeteye yaptığı açıklamada, 'Biraz yağmur yağdığında, yılanlar yeraltına iniyor ve saklandıkları deliklerde oturuyor ve yağmurun gitmesini bekliyor. Ama çok yağmur yağdığında, tüm bu delikler suyla dolar. Bu yüzden yılanlar açıkta kalır ve sıcak, kuru bir yer bulmaları gerekir. dedi.

Raporlara göre, sürüngenler insanların evlerini istila ederken, bölgedeki Avustralyalı yılan avcıları birçok yardım çağrısı aldı.

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