18 Aralık 2025 Perşembe
İSTANBUL
Dünya

Yıldızlararası yeni keşif… Geri sayım başladı: Dünyanın yakınından geçecek

Güneş Sistemi dışından geldiği belirlenen üçüncü bir gök cisim keşfedildi. '3I/ATLAS' adlı kuyruklu yıldızı, 19 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçeceği duyuruldu.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 23:28 - Güncelleme:
Yıldızlararası yeni keşif… Geri sayım başladı: Dünyanın yakınından geçecek
Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, astronomik gözlemler doğrultusunda, 3I/ATLAS, yarın Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.

Bu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın yaklaşık iki katı olup cisim hiçbir tehlike oluşturmayacak.

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın Dünya'ya en yakın olduğu anda gözlemlenebilir ışık özelliklerini ve gaz ile toz yapısını inceleyerek yıldızlararası cisimlerin kökeni ve bileşimi hakkında yeni veriler elde etmeyi hedefliyor.

Etkinlik, uydu ve çevrim içi teleskop yayınları aracılığıyla izlenebilecek ancak nesnenin, Dünya'dan çıplak gözle görünmesi beklenmiyor.

3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Şili'deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz'da keşfedilmişti. Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor.

