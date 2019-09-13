2019'da Japonya'yı ziyaret etmek istediğini defalarca dile getiren Papa Francis'in programı netleşmeye başladı. Vatikan'ın, Papa Francis'in Kasım'da Japonya'ya gerçekleştireceği ziyaretin detaylarını bugün açıklaması bekleniyor. Kasım ayında Tayland dönüşünde Japonya'ya dört günlük bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Papa Francis'in resmi programının Vatikan tarafından bugün kamuoyuna resmi olarak açıklanacağı öğrenildi. Japon kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, 23 Kasım'da Japonya'da olması beklenen Papa Francis, bugünün ertesinde Hiroşima ve Nagazaki'yi ziyaret edecek. 25 Kasım'da İmparator Naruhito ve Başbakan Shinzo Abe ile Tokyo'da buluşacak olan Papa Francis'in 26 Kasım günü ise Vatikan'a hareket etmesi bekleniyor.