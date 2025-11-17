İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,339
  • EURO
    49,1568
  • ALTIN
    5548.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yıllar sonra ilk! Polonya–Belarus sınırında yeni dönem başladı
Dünya

Yıllar sonra ilk! Polonya–Belarus sınırında yeni dönem başladı

Polonya, Belarus'la yaşadığı diplomatik gerilimin ardından yıllardır kapalı olan iki sınır kapısını yeniden faaliyete geçirdi.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
Yıllar sonra ilk! Polonya–Belarus sınırında yeni dönem başladı
ABONE OL

Polonya'nın Belarus ile ilişkilerinin bozulmasının ardından son yıllarda kapalı olan 2 sınır kapısını yeniden açtığı belirtildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kuznica ve Bobrowniki sınır kapılarını yeniden açma kararı, büyük sayıdaki göçmenin Polonya'ya geçmeye çalıştığı sınırın "güvenli hale getirilmesinin" ardından alındı.

Polonyalı yetkililer, kapıların açılmasına dair kararı, yerel yönetimlerle ve iş insanlarıyla istişare yaparak aldıklarını vurguladı.

Yeni kurallara göre, Kuznica Sınır Kapısı'ndan otobüsler hariç yalnızca yolcu araçlarının geçişi kabul edilecek. Bobrowniki Sınır Kapısı'ndan ise otomobil, otobüs ve yük araçlarının geçişine izin verilecek.

Polonya, Kasım 2021'de Kuznica Sınır Kapısı'nı Belarus'un sınırdan yüzlerce göçmeni geçirmeye çalıştığını iddia ederek kapatmıştı.

Bobrowniki Sınır Kapısı ise Şubat 2023'te gazeteci ve aktivist Andrzej Poczobut'un Belarus'ta hapse mahkum edilmesi ardından kapatılmıştı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, açılışın "deneme amaçlı" ve Litvanya ile istişare edilerek yapılacağını açıklamıştı.

  • sınır kapısı açılışı
  • Polonya Belarus ilişkileri
  • diplomatik gerilim

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.