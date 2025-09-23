İSTANBUL °C / °C
Dünya

Yıllar sonra karşı karşıya geldiler! Eski CIA başkanı ile Şara arasında esprili diyalog

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eski CIA Direktörü Petraeus ile bir araya geldi. İkili arasında geçen “eski günler” diyaloğu zirveye damga vurdu.

23 Eylül 2025 Salı 07:15
Yıllar sonra karşı karşıya geldiler! Eski CIA başkanı ile Şara arasında esprili diyalog
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Oturumda, Petraeus ile Şara arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

"ESKİDEN FARKLI TARAFLARDAYDIK"

Suriye lideri Şara, Petraeus'un "20 yıl önce Irak'taki güçlere komuta ettiğim dönemde farklı taraflardaydık... O dönemlerde ABD güçleri tarafından 5 yıl tutuklu kaldınız. Şimdi burada, Suriye'nin lideri olarak bulunuyorsunuz. Bize, El Kaide içinde bulunduğunuz o dönemi nasıl geride bırakıp bugün olduğunuz noktaya geldiğinizi anlatır mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

Bir zamanlar çatışma içindeydik ve şimdi diyaloğa geçiyoruz. Geçmişi bugünün kurallarıyla yargılayamayız, bugünü de geçmişin kurallarıyla değerlendiremeyiz.

Şara ayrıca, zirvede Suriye'nin ABD ile iş birliği yapmak istediğini belirterek, "Amerika ile çıkarlarımız örtüşüyor. Suriye için yeni bir sayfa açmalıyız. Ancak yaptırımlar sadece halkın acısını artırır. Suriye halkı, yaptırımlarla ikinci kez öldürülmemeli" ifadelerini kullandı.

Petraeus'un sınırlı güçle Beşar Esad rejimini nasıl devirdiğini sorması üzerine Şara, "Doğru zamanı, doğru yeri seçmek önemliydi. Hızlı ve ani saldırılar gerçekleştirdik. Küçük, disiplinli güç, büyük ve disiplinsiz gücü yener" cevabını verdi.

