Yıllarca rejimi besledi! Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait uyuşturucu deposu ele geçirildi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Yeni hükümete bağlı güvenlik güçleri, captagon haplarının da aralarında bulunduğu uyuşturucuların üretildiği ve depolandığı büyük bir deponun ele geçirildiğini duyurdu. Deponun Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esaed'in yönettiği Şam yakınlarındaki bir askeri karargahta bulunduğu belirtilirken, konum bilgisi paylaşılmadı.

Çoğunlukla amfetamin içeren ve "fakirin kokaini" şeklinde nitelendirilen captagon, son derece bağımlılık yapan bir uyuşturucu olarak biliniyor. Beşşar Esed rejimi, Suriye'den daha çok petrol zengini Arap Körfez ülkelerine captagon haplarını kaçırarak milyarlarca dolar elde etmişti. Uyuşturucu ticaretinin ABD yaptırımlarının etkisi altındaki Esed rejimi için "ekonomik bir can simidi haline" geldiği belirtilmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya gazetesi, bu hafta Şam'ın güneyindeki Mazzeh Hava Üssü'nde binlerce captagon hapı bulunduğunu aktarmıştı.