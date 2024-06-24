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Dünya

Yıllardır aranıyordu: Evelin Banev polise teslim oldu

Bulgaristan'da 'kokain kralı' olarak tanınan, uyuşturucu kaçakçılığı ve bağlantılı suçlardan İtalya ve Romanya'da da gıyabında hapis cezasına çarptırılan 'Brendo' lakaplı Evelin Banev, başkent Sofya'da teslim oldu.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
Yıllardır aranıyordu: Evelin Banev polise teslim oldu
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Hakkında Avrupa tutuklama emri bulunan Banev, sabah saatlerinde avukatı ile Sofya Merkez Cezaevi'ne giderek polise teslim oldu.

Bulgaristan Emniyet Genel Müdürü Atanas İlkov, yıllardır aranan Banev'in ülkeye nasıl girdiğini araştırdıklarını söyledi.

Gıyabında yargılandığı uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve kara para aklamak suçlarından İtalya'da 20 ve Romanya'da 10 yıl hapis cezası bulunan Banev, Bulgaristan'da da 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

Sofya Şehir Mahkemesinde 2013-2018 yıllarında yargılanan Banev, 2002-2005 döneminde Bulgaristan, İngiltere, ABD, İsviçre ve Avusturya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamaktan suçlu bulunarak 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ceza kararı açıklandığında bulunamayan Banev hakkında 2018'de Avrupa Tutuklama Emri çıkarılmıştı.

Ukrayna'da 2021'de gözaltına alınan Banev, Ukrayna vatandaşlığı aldığı gerekçesiyle serbest bırakılmış ve ortadan kaybolmuştu.

Evelin Banev, Bulgaristan'da ilk kez 2012'de "Kokain Kralları" kod adlı bir operasyonda gözaltına alınmıştı. Banev ile toplam 30 kişinin yakalandığı söz konusu operasyonun ardından dönemin İçişleri Bakanı Tzvetan Tzvetanov, İtalya, İspanya, İsveç ve Bulgaristan'da faaliyet gösteren şebekenin İtalya'ya yılda 40 ton kokain soktuğunu bildirmişti.

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