İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3696
  • EURO
    53,4708
  • ALTIN
    6884.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yıllardır gizli tutuluyordu! ABD, UFO görüntülerini paylaştı
Dünya

Yıllardır gizli tutuluyordu! ABD, UFO görüntülerini paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 'tanımlanamayan uçan cisim' (UFO) ve 'Tanımlanamayan Hava Fenomeni'ne (UAP) ilişkin yeni belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 18:05 - Güncelleme:
Yıllardır gizli tutuluyordu! ABD, UFO görüntülerini paylaştı
ABONE OL

Pentagon'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda "Tanımlanamayan Hava Fenomeni" (UAP) ile ilgili devlet dosyalarının tespit edilmesi ve gizlilik derecesinin kaldırılmasına ilişkin sürecin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada söz konusu sürecin, Pentagon'un yanı sıra Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Enerji Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) öncülüğünde yürütüldüğü belirtildi.

KADEMELİ OLARAK YAYIMLANACAK

Gizliliği kaldırılmış dosyalara herhangi bir güvenlik izni gerekmeksizin "WAR.GOV/UFO" sitesinden erişime açık olduğu kaydedilen açıklamada, sürece ilişkin ek dosyaların Pentagon tarafından kademeli olarak yayımlanacağı açıklandı.

Bakanlığın ilgili sitesinde yayımlanan 162 belgelik ilk seri, soruşturma kayıtları, görgü tanığı ifadeleri ve kamuya açık raporları içeriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.