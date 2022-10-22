Yıllardır sır! Giren kimse bir daha çıkamıyor: Ateş çukurları, kafatasları....

İnsanı dehşete düşüren çukurlar, sırrı açıklanamayan olaylar, ürkütücü müzeler, ilginç pazarlar... İşte sadece fotoğraflarıyla bile kan dondurmaya yeten 10 mekan....



LOME VOODOO PAZARI, TOGO

Batı Afrika ülkesi Togo'da bulunan, dünya üzerindeki en ilginç pazarda bölgede yaşayan timsah, sürüngen, maymun, yılan gibi hayvanların kafatasları satılmakta.

DARVAZA ÇUKURU, TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan'da bulunan Darvaza Çukuru, cehennem tasvirlerine olan benzerliği nedeniyle Cehennem Kapısı olarak da anılıyor.

Korkutucu bir görüntüye sahip olan bu çukur aslında yıllar önce yaşanan bir doğalgaz patlaması sonucu meydana gelen yangından ibaret. Yangın yarım yüzyıldır söndürülemiyor.

OYUNCAK BEBEKLER ADASI, MEKSİKA

Meksika'daki bu ada ilginç bir özelliğe sahip. Julian Santana Barrera isimli Meksikalu adam, kötü ruhları uzak tutmak için tüm adayı pek de şirin olmayan görünüme sahip oyuncak bebeklerle donatmış.

BEELİTZ HEİLSTÄTTEN SANATORYUMU, ALMANYA

Berlin'de bulunan bu sanatoryum uzun yıllar amansız hastalıklarla mücadele edenleri ağırlıyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralanan Adolf Hitler de bir süre burada tedavi olmuştu.

AMSTERDAM İŞKENCE MÜZESİ

Amsterdam'da bulunan bu müze, tarih boyunca insanların kullandığı korkunç işkence aletlerinin sergilendiği bir yer.

SEDLEC KİLİSESİ

Çekya'da bulunan Sedlec Kilisesi, bölgede geçmişte yaşamış 70.000 kişinin kemiklerinin korunduğu yer. Kimi kemiklerin dekorasyon amacıyla da kullanıldığı kilise özellikle bölgeye yabancı olan turistleri ürkütüyor.

AOKİGAHARA ORMANI, JAPONYA

Japonya'da Fuji Dağı eteklerinde bulunan bu orman korku filmlerine dahi konu oluyor.

Uzmanlar ise bölge insan zihnini yoran ve kimi insanlarda da deliliğe varacak seslerin bulunduğunu düşünüyor.

CATACOMBE, PARİS

Paris'in merkezinde bulunan Catacombe, yüz binlerce iskelete ev sahipliği yapıyor. Kentteki mezarlıkların kaldırılmasından sonra eski bir maden bölgesinde toplanan yüz binlerce iskelet, bugün bir müze.

TÜTSÜLENMİŞ MUMYALAR, PAPUA YENİ GİNE

Angalar ölen yakınlarını defnetmek yerine, cesetlerini tütsü tekniğiyle mumyalıyorlar.

Köylerin biraz dışında gerçekleştirdikleri bu metotla ölülerini sık sık ziyarete giden Anga kabilesine mensup insanlar, büyüklerine saygılarını göstermiş oluyor.