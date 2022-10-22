Yıllardır sır! Giren kimse bir daha çıkamıyor: Ateş çukurları, kafatasları....

İnsanı dehşete düşüren çukurlar, sırrı açıklanamayan olaylar, ürkütücü müzeler, ilginç pazarlar... İşte sadece fotoğraflarıyla bile kan dondurmaya yeten 10 mekan....
Batı Afrika ülkesi Togo'da bulunan, dünya üzerindeki en ilginç pazarda bölgede yaşayan timsah, sürüngen, maymun, yılan gibi hayvanların kafatasları satılmakta.
Türkmenistan'da bulunan Darvaza Çukuru, cehennem tasvirlerine olan benzerliği nedeniyle Cehennem Kapısı olarak da anılıyor.
Korkutucu bir görüntüye sahip olan bu çukur aslında yıllar önce yaşanan bir doğalgaz patlaması sonucu meydana gelen yangından ibaret. Yangın yarım yüzyıldır söndürülemiyor.
Meksika'daki bu ada ilginç bir özelliğe sahip. Julian Santana Barrera isimli Meksikalu adam, kötü ruhları uzak tutmak için tüm adayı pek de şirin olmayan görünüme sahip oyuncak bebeklerle donatmış.
Berlin'de bulunan bu sanatoryum uzun yıllar amansız hastalıklarla mücadele edenleri ağırlıyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralanan Adolf Hitler de bir süre burada tedavi olmuştu.
Amsterdam'da bulunan bu müze, tarih boyunca insanların kullandığı korkunç işkence aletlerinin sergilendiği bir yer.
Çekya'da bulunan Sedlec Kilisesi, bölgede geçmişte yaşamış 70.000 kişinin kemiklerinin korunduğu yer. Kimi kemiklerin dekorasyon amacıyla da kullanıldığı kilise özellikle bölgeye yabancı olan turistleri ürkütüyor.
Japonya'da Fuji Dağı eteklerinde bulunan bu orman korku filmlerine dahi konu oluyor.
Uzmanlar ise bölge insan zihnini yoran ve kimi insanlarda da deliliğe varacak seslerin bulunduğunu düşünüyor.
Paris'in merkezinde bulunan Catacombe, yüz binlerce iskelete ev sahipliği yapıyor. Kentteki mezarlıkların kaldırılmasından sonra eski bir maden bölgesinde toplanan yüz binlerce iskelet, bugün bir müze.
Angalar ölen yakınlarını defnetmek yerine, cesetlerini tütsü tekniğiyle mumyalıyorlar.
Köylerin biraz dışında gerçekleştirdikleri bu metotla ölülerini sık sık ziyarete giden Anga kabilesine mensup insanlar, büyüklerine saygılarını göstermiş oluyor.