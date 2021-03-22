Sar.com.tr 22 Mart 2021 Pazartesi 18:16 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:25

Suudi Arabistan'ın, İran destekli Husiler ile Yemen Hükümeti güçleri arasında devam eden çatışmaların sonlandırılması girişimininde bulunacağı iddia edildi.

Suudi Arabistan Dışileri Bakanı Adil el-Cubeyr tarafından açıklanan ateşkes açıklamasına göre Yemen'in başkenti Sana'da bir havalimanı açılması ve Yemenli partiler arasında siyasi çözüm istişarelerinin başlaması ön şart olarak belirlendi

Şuana kadar 112 bin kişi öldü

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun raporlarına göre, yaklaşık 28 milyonluk Yemen nüfusunun yaklaşık 24 milyonu insani yardıma muhtaç durumda.

Ülkede 112 bin civarı insan doğrudan çatışmalarda veya savaş sebebiyle baş gösteren insani krizler neticesinde hayatını kaybetti.

Yemen'de henüz görülmese de ovid-19 salgınının başlaması, hizmet ve sağlık sektörlerinin yetersiz altyapısı nedeniyle kontrolden çıkmasından endişe ediliyor.