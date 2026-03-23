İskeçe'de Hürriyet Camisi'nin duvarına haç işareti çizilmesi ve dini içerikli ifadeler yazılması tepkilere neden oldu.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, olayı "açık bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Habipoğlu, söz konusu olayın ramazan ayında yaşandığına dikkati çekerek, Batı Trakya'da iftar sofraları etrafında güçlenen birlik ve dayanışma ortamının bazı çevreleri rahatsız ettiğini söyledi.

Batı Trakya'da camilere ve azınlık kurumlarına yönelik saldırıların zaman zaman yaşandığını belirten Habipoğlu, bu tür olayların özellikle siyasi söylemlerin sertleştiği dönemlerde arttığını ifade etti.

Nefret söyleminin medya ve siyasette devam ettiğini dile getiren Habipoğlu, bunun azınlık temsilcilerini hedef haline getirdiğinin altını çizdi.

Habipoğlu, söz konusu saldırıların toplumda endişe yarattığını vurgulayarak, Batı Trakya Türklerinin ülkenin bir parçası olduğunu ve hiçbir zaman ülkenin bütünlüğüne aykırı bir tutum içinde olmadığını belirtti.

Buna rağmen provokatif eylemler ve nefret söylemlerinin barışçıl ortamı zedelediğine işaret eden Habipoğlu, Avrupa kurumları nezdinde yaptıkları temaslarda Batı Trakya Türk toplumuna yönelik ayrımcılık ve nefret temelli saldırıları gündeme getirdiklerini ancak Avrupa kamuoyunda konunun yeterince yer bulmadığını söyledi.

Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların azınlık hakları konusunda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Habipoğlu, Batı Trakya Türk toplumunun dini özerkliğinin iade edilmesi, müftülerin toplum tarafından seçilmesi ve devletin dini işlere müdahale etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa'da artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) eğilimlerinin Yunanistan'ı da etkilediğini dile getiren Habipoğlu, Batı Trakya'daki Müslüman Türklerin bu ülkenin yerleşik unsuru olduğunu ifade etti.

Yunan makamlarından saldırının nefret suçu kapsamında ele alınmasını isteyen Habipoğlu, olayın aydınlatılması, faillerin tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için etkili adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Habipoğlu, bu tür saldırıların birlikte yaşama kültürünü olumsuz etkilediğini, camiler ve dini kurumların korunması için devletin eşit, saygılı ve müdahaleden uzak bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini sözlerine ekledi.