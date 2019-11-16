20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yine bir rezalete imza attılar! Rumlar, KKTC bayrağı yaktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36’ncı yıl dönümünde Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Lefkoşa'daki Ledra Caddesi’nde toplanan Rumlar, Türkler aleyhine slogan atarak eylem yaptı. Yunan bayrakları taşınan eyleme Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM da destek verdi. 
 
Eylemde konuşan Yiannis Lapithios adlı Rum, ordular ve yabancı müdahaleler olmaksızın barışçıl ve herkesin ulaşabileceği bir Kıbrıs istediklerini söyledi.
 
KKTC'DEN TEPKİ
 
Rumların bayrak yakma eylemine KKTC'den sert tepki gelirken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak az önce Polis Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır" dedi.
 
'KIBRIS TÜRK HALKI BUNA ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR'
 
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise "Kıbrıs’ta, halkların değerlerine saygısızlık yaparak, bir amaç elde edeceğini umanlar, unutmasın ki Kıbrıs Türk halkı buna asla geçit vermeyecektir. Bayrağımız, gönderden inmeyecektir" diye konuştu.
 
'RUMLARIN ZİHNİYETİ DEĞİŞMEDİ'
 
Olayın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rumları bayrak yakmaları nedeniyle kınadıklarını belirtti. Rumların zihniyetinin değişmediğini ifade eden Tatar, "Rumlar, Ada’daki KKTC gerçeğini görmezden gelemez. Bu konuda görüntüler inceleniyor. Olaya karışanlarla ilgili biz gereken adımları atacağız. Rumlar bayrağın yakılmasına göz yumuyorlar. Bizler asla böyle bir şey yapmadık. Yapmayız da. Kabul edilecek bir durum değildir bu. Irkçı ELAM zihniyeti ile bir yere varılamaz" dedi.

Selçuk Bayraktar´tan Akıncı paylaşımı: Yürümeye başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binali Yıldırım: Kıbrıs meselesi yoktur, KKTC vardır

Binali Yıldırım: Kıbrıs meselesi yoktur, KKTC vardır

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

İstanbul için tarihi gün

İstanbul için tarihi gün

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Polis alarm durumuna geçti! Şüpheli paket

Polis alarm durumuna geçti! Şüpheli paket

Cenaze anonsunu duyunca şok geçirdi! 'Kendimi yokladım, canlıyım'

Cenaze anonsunu duyunca şok geçirdi! 'Kendimi yokladım, canlıyım'

Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu

Rusya´da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA