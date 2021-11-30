AA 30 Kasım 2021 Salı 19:50 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 20:01

ABD Kongresinde aşırı sağcı Cumhuriyetçi ve aşırı solcu Demokrat temsilciler arasındaki ağız kavgasına bir yenisi eklendi.

Aşırı solcu kanatta yer alan Müslüman kongre üyesi Omar, hafta sonu yaptığı açıklamada, kendisini terörist olarak betimleyen Boebert'in bu sabah kendisini telefonla aradığını açıkladı.

Omar, "gergin" diye nitelendirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benimle asansörde karşılaştığına ilişkin gerçek dışı iddiası, terörist olduğuma yönelik iması ve Müslüman nefreti geçmişi nedeniyle doğrudan bir özür alma umuduyla bugün, Cumhuriyetçi Lauren Boebert'in telefonunu nezaketle kabul ettim. Boebert, İslamofobik yorumları ve uydurma yalanları nedeniyle özür dilemek yerine incitici ve tehlikeli yorumlarını alenen kabul etmeyi reddetti."

Boebert'in İslamofobik yorumlarını yinelediğini ve görüşmenin faydasız olacağını düşündüğünü aktaran Omar, telefonu Cumhuriyetçi temsilcinin yüzüne kapattığını kaydetti.

Omar, "Aynı fikirde olmadığımız kişilerle, saygı çerçevesinde ilişki kurmanın yararına inanıyorum. Ancak bu anlaşmazlık tamamen bağnazlık ve nefretten kaynaklanmıyorsa yararlıdır." ifadesini kullandı.

- "Bir özrü reddetmek Demokrat Parti'nin bir geleneğidir"

Boebert, Instagram hesabından yayınladığı videoda, daha önce kamuoyundan dilediği özrün Omar tarafından "yeterince iyi bulunmadığını" dile getirerek, şunları söyledi:

"Önceki günlerde sarf ettiğim sözlerim üzerine düşündüğümü ve bu konudaki kamuoyuna yaptığım özrü doğrudan ona bildirmek istedim. İnanca derinden değer veren güçlü bir Hıristiyan kadın olarak söylediğim hiçbir şeyin birinin dinini rencide etmesini istemiyorum. Ben de bunu ona söyledim ancak yaptığım şeyin yeterince iyi olmadığını düşünmüş olacak ki, kamuoyundan özür dilemem için isteğini sürdürdü."

Cumhuriyetçi temsilci, Omar'a yüklenirken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de İlhan Omar'a Amerikan karşıtı, Yahudi karşıtı, polis karşıtı söylemlerinden dolayı Amerikan halkından kamuoyu önünde özür dilemesi gerektiğini söyledim. O bana baskı yapmaya devam etti, ben de baskı yapmaya devam ettim. Sonra Omar telefonumu yüzüme kapattı. Bir özrü reddetmek ve birinin yüzüne kapatmak boykot kültürünün bir parçası ve Demokrat Parti'nin bir geleneğidir."

- Ne olmuştu?

Boebert, Şükran Günü dolayısıyla hafta sonu katıldığı etkinlikte danışmanlarından biriyle Kongrede asansöre yürürken kendilerine doğru bir polis memurunun koştuğunu gördüğünü o sırada İlhan Omar'ın da orada olduğunu ifade etmişti.

Aşırı sağcı temsilci, Omar'a terörist imasında bulunarak "Sırt çantası yok, bir şey olmaz dedim. Sonra da ah cihat timi de bugün işe gelmiş dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Boebert, daha sonra bu sözleri sebebiyle Müslümanlardan özür dilemişti.

Omar ise Boebert'in asansörde karşılaştıklarına dair iddiasının gerçek dışı olduğunu ve Cumhuriyetçi temsilciyi sözlerinden dolayı kınadığını açıklamıştı.

- Temsilciler Meclisindeki aşırı kanatlar arasındaki ikinci kavga oldu

İki hafta önce de Arizona Temsilcisi Cumhuriyetçi Paul Gosar, sosyal medya hesabından, kendisinin New York Temsilcisi Demokrat Alexandra Occazio Cortez'i öldürdüğünü gösteren bir animasyon videosu paylaşmıştı.

Bu paylaşım iki temsilci arasında polemiğe neden olurken, Temsilciler Meclisinde de iki parti arasında tartışma çıkarmıştı.

Demokratlar, Gosar'ın komite üyeliklerinin askıya alınması için önerge vermiş ve Cumhuriyetçi Partinin Temsilciler Meclisi liderlerinden bu paylaşımı kınamalarını istemişlerdi.