Yine İsrail vahşeti

İşgalci İsrail’in Filistinlilere yaptığı işkencenin boyutu her geçen gün daha da artıyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da terörist devlet İsrail askerleri silahsız bir kadını önce vurdu, arkasından yardım gelmesini engelleyerek ölmesini seyretti. Kan donduran insanlık dışı vahşet anları kameralara yansıdı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadının şehit olduğu belirtildi.

MÜDAHALE İZNİ VERMEDİLER

Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi. Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Kalendiya askeri kontrol noktası yakınında yayalara ayrılmış özel alandan geçen Filistinli bir kadına ateş açtı. Olayın ardından İsrail askerlerinin kontrol noktasını kapattığı ve Filistinli sağlık ekiplerinin vurulan kadına müdahale etmesine izin vermediği aktarıldı. İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003’te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria’daki Filistinlilerin Kudüs’e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze’de yaşayanların ise ne Kudüs’e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor. Öte yandan işgalciler Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de biri çocuk 4 Filistinliyi yaraladı. Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin korumasında Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Mezraa el-Garbiyye beldesine düzenlediği baskına Filistinliler tepki gösterdi.

ÇOCUĞA DA TAHRİP UÇLU MERMİ

Baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermiyle karşılık veren İsrail askerleri, biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı. Tahrip uçlu mermiyle vurulan çocuğun durumunun ağır olduğu aktarıldı. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs’ün Ebu Dis bölgesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada bir Filistinli gerçek mermiyle yaralanarak, Ramallah Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca İsrail askerleri Batı Şeria’nın Tubas kentine bağlı Dinamometre bölgesine basın düzenledi.

Baskına taş atarak tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri, göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Olaylarda gazdan etkilenen 6 Filistinliden biri Tubas Türk Hastanesi’ne kaldırıldı.