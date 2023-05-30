İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3989
  • EURO
    22,0326
  • ALTIN
    1282.5
  • BIST100
    4922.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yine rezalet görüntüler! Türkiye'den İsveç'e çağrı: Engelleyin
Dünya

Yine rezalet görüntüler! Türkiye'den İsveç'e çağrı: Engelleyin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu'na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA30 Mayıs 2023 Salı 13:14 - Güncelleme:
Yine rezalet görüntüler! Türkiye'den İsveç'e çağrı: Engelleyin
ABONE OL

Altun, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK üyelerinin dün gece sözde PKK bayrağının görüntüsünü projektörle İsveç'te Parlamento binasının dış cephesine yansıtmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, İngilizce yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü üyelerinin (NATO üyeliği başvurusunda bulunan) İsveç'te faaliyetlerini serbestçe sürdürmesi asla kabul edilemez. Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu'na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini (AB'nin de terör örgütü olarak tanımladığı) PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz. Umarız ki 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terörle mücadele kanunu sıkı bir şekilde uygulansın. Bilhassa İsveç makamları, Türkiye'nin hassasiyetlerini giderme noktasında ciddi iseler, PKK üyelerinin 4 Haziran'da düzenleyeceği gösteriye mani olmak zorundadır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.