Yine tehdit etti
ABD Başkanı Trump, Saudi Aramco saldırısından sorumlu tuttuğu İran’ı hedef alarak “Ortadoğu’da neler olacağını göreceğiz. Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur” dedi.
İran destekli Husilerin Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’ya yaptığı saldırıyla tırmanışa geçen Körfez’deki gerilim ABD Başkanı Doland Trump’ın yeni tehditleriyle doruğa tırmanıyor. Trump, California eyaletinin Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarında incelemelerde bulunurken İran’a olası bir askeri müdahale konusunda “Ortadoğu’da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur” ifadesini kullandı.
BATAĞA SAPLANDILAR
Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını vurgulayarak, “Bolton gibi insanlar Irak’a girmek istedi ve işler çok yolunda gitmedi. Bataklığa saplandılar. Ortadoğu’da polis olduk. Bu korkunçtu” diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da önceki gün Aramco saldırısının savaş nedeni olduğunu söyledi. Pompeo, “Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi” diye konuştu.
ABD kanadından savaş tehditleri gelirken İran da sert cevap vermeyi sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Aramco saldısını “savaş sebebi” sayan Pompeo’yu Başkan Trump’ı İran’a karşı bir savaşa çekebilmek için “kandırmaya” çalışmakla suçladı.
TRUMP ALDATILIYOR
Pompeo’nun İran’a karşı savaşı kışkırttığını ifade eden Zarif, “B Takımı’nın kalıntıları ve hırslı müttefikleri Donald Trump’ı savaşa çekmek için aldatmaya çalışıyor. Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler. Onlar hala çok kibirli oldukları için 4 yıl önce bitiremedikleri (İran’dan) çok daha küçük olan Yemen’le savaşta bedel ödüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
‘Aramco’yu böyle vurduk’
Husiler, Aramco’nun sınırdan bin kilomketre uzaklıktaki tesislerine yaptıkları saldırının detaylarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki Bekik ve Haris petrol tesislerini, aralarında ilk kez kullanılan araçların da bulunduğu çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldıklarını belirtti. Saldırıların, jet ve sıradan motorlarla desteklenen SİHA’larla hedeflerin menzil ve rotasına göre 3 ana noktadan gerçekleştirildiğine işaret eden Seri, 1500-1700 kilometre menzilli Samad 3 ve üçüncü nesil Kasıf tipi insansız hava araçlarının da saldırıda kullanıldığını söyledi. Bazı İHA’ların ise kamuflaj sürecine katıldığını ve bunun Husilerin ulaştığı planlama ve uygulama seviyesini yansıttığını kaydeden Seri, operasyon öncesi keşif uçakları tarafından çekildiğini ileri sürdüğü fotoğraflar gösterdi. Seri, ABD’nin saldırının zararını az göstermek amacıyla asılsız fotoğraflar paylaştığını ileri sürdü. Seri, ayrıca yıkımın itiraf edilenden daha büyük olduğunu vurguladı. Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde, Suudi Arabistan ve BAE’ye yönelik saldırıları misliyle artırma ve hayati öneme sahip daha fazla tesisi hedef alma tehdidinde bulunan Seri, BAE’nin başkenti Abu Dabi ve Dubai’nin saldırı listelerinde yer aldığını kaydetti.
Saldırıyı İran SİHA’ları yaptı
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, Aramco’ya yönelik saldırıda İran yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığını ve saldırının “kesinlikle İran tarafından desteklendiğini” açıkladı. Maliki, “Aramco’ya yönelik saldırıda İran yapımı Delta-wing tipi SİHA’lar kullanıldı. Saldırı kuzeyden güneye yapıldı ve kesinlikle İran tarafından desteklendi. İran, Yemen’deki vekilleri yoluyla Suudi Arabistan’daki sivillere düzenlenen saldırıların arkasında bulunuyor. Şirketin Bekik ve Haris tesislerine yönelik saldırılar, yine İran’ın arkasında olduğu önceki saldırıların devamı niteliğinde” diye konuştu. Saldırıda 18 SİHA ile 7 cruise (seyir) füzesi kullanıldığını kaydeden Maliki, Aramco tesislerine İran’ın “Ya Ali” tipi cruise (seyir) füzeleri atıldığını söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.