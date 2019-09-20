Yine tehdit etti

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’ya yaptığı saldırıyla tırmanışa geçen Körfez’deki gerilim ABD Başkanı Doland Trump’ın yeni tehditleriyle doruğa tırmanıyor. Trump, California eyaletinin Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarında incelemelerde bulunurken İran’a olası bir askeri müdahale konusunda “Ortadoğu’da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur” ifadesini kullandı.

BATAĞA SAPLANDILAR

Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını vurgulayarak, “Bolton gibi insanlar Irak’a girmek istedi ve işler çok yolunda gitmedi. Bataklığa saplandılar. Ortadoğu’da polis olduk. Bu korkunçtu” diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da önceki gün Aramco saldırısının savaş nedeni olduğunu söyledi. Pompeo, “Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi” diye konuştu.

ABD kanadından savaş tehditleri gelirken İran da sert cevap vermeyi sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Aramco saldısını “savaş sebebi” sayan Pompeo’yu Başkan Trump’ı İran’a karşı bir savaşa çekebilmek için “kandırmaya” çalışmakla suçladı.

TRUMP ALDATILIYOR

Pompeo’nun İran’a karşı savaşı kışkırttığını ifade eden Zarif, “B Takımı’nın kalıntıları ve hırslı müttefikleri Donald Trump’ı savaşa çekmek için aldatmaya çalışıyor. Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler. Onlar hala çok kibirli oldukları için 4 yıl önce bitiremedikleri (İran’dan) çok daha küçük olan Yemen’le savaşta bedel ödüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.