Yine yarasa yine Çin! Kovid-19'dan daha ölümcül

Yunnan Endemik Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü ile Dali Üniversitesi'nden araştırmacılar, 10 farklı yarasa türünden 142 örneği analiz ederek bu keşfi yaptı. Yeni virüslerin, insanlarda beyin iltihabı (ensefalit) ve ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Nipah virüsünün ölüm oranı %40-75, Hendra virüsünün ise %57 civarında; bu oranlar, Kovid-19'un %0.5-3'lük ölüm oranından kat kat yüksek.

Avustralya'daki Sidney Üniversitesi'nden veteriner Alison Peel, "Bu virüslerin tehlikesi ancak laboratuvar çalışmalarıyla netleşecek, ancak Nipah ve Hendra'nın yakın akrabaları olmaları endişe verici" dedi. Virüslerin yarasaların böbreklerinde bulunması, insanlara bulaşma riskini artıran bir faktör olarak görülüyor.

Çin'de daha önce SARS, Kovid-19 ve Langya virüsü gibi yarasa kaynaklı salgınlar görülmüştü. Uzmanlar, insan-yarasa temasının artmasının yeni salgın riskini körüklediğini vurguluyor. Henüz insan vakası bildirilmemiş olsa da bilim dünyası bu virüsleri yakından izliyor ve halkı yarasalarla temastan kaçınmaya çağırıyor.