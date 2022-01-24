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Dünya

Yoğun kar yağışı Yunanistan'da da etkili oluyor

Yunanistan genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için asker, polis ve itfaiye ekipleri ortak çalışma başlattı.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 23:47
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Başkent Atina'yı çevre yollara bağlayan Attiki otobanında ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle aksarken, yolda kalan araçlarda mahsur kalan ve evlerine ulaşamayan vatandaşlar bölgedeki otellere yerleştirildi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis, yaptığı açıklamada, Attiki otobanında mahsur kalan araçların kurtarılması için Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, emniyet birimleri, itfaiye ve Kızıl Haçın birlikte çalıştığını duyurdu.

Stilyanidis, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi, Viotiya, Eğriboz Adası, Oniki Adalar ve Girit'in de dahil olduğu birçok ada ve bölgede, 25 Ocak Salı günü kamu sektörü için "genel tatil" ilan edildiğini bildirdi.

Bu bölgelerde, toplu ulaşım araçlarının da sadece hava koşullarının elverdiği bölgelerde hizmet vereceğini aktaran Stilyanidis, market, eczane, sağlık kuruluşları ve benzinlikler dışında özel sektörün de hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Lefteris İkonomu, ilerleyen saatlerde daha da kötüleşmesi beklenen elverişsiz hava şartları nedeniyle gece sadece zaruri hallerde trafiğe çıkılmasını istedi.

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