İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2209
  • EURO
    50,4482
  • ALTIN
    6379.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yoğun yağışlar ülkenin yüzünü güldürdü... 7 yıl süren kuraklık bitti
Dünya

Yoğun yağışlar ülkenin yüzünü güldürdü... 7 yıl süren kuraklık bitti

Fas Su Bakanı Nizar Bereket, son aylarda kaydedilen yoğun yağışlar sayesinde ülkenin 7 yıl süren kuraklık döneminden çıktığını belirtti.

AA13 Ocak 2026 Salı 00:30 - Güncelleme:
Yoğun yağışlar ülkenin yüzünü güldürdü... 7 yıl süren kuraklık bitti
ABONE OL

Bakan Bereket, Meclis'teki konuşmasında, Eylül 2025-12 Ocak 2026 tarihlerinde ülkede ortalama yağış miktarının 108 milimetreye ulaştığını söyledi.

Fas'taki bu yağış miktarının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 95 artış gösterdiğine dikkati çeken Bereket, yağışların normal ortalamanın yüzde 20'sinin altında kalması durumunda yılın "kurak" olarak sınıflandırıldığını ifade etti.

Son aylardaki yoğun yağışlar sayesinde ülkedeki barajların doluluk oranının yüzde 46'ının üzerine çıktığını belirten Bereket, geçen yıl aynı dönemdeki doluluk oranlarının yüzde 28 olduğunu paylaştı.

Bereket, bölgede son aylarda kaydedilen yoğun yağışlar sayesinde ülkenin 7 yıl süren kuraklık döneminden çıktığına işaret etti.

Kuraklık, ülke ekonomisi üzerinde özellikle tarım sektörü başta olmak üzere olumsuz etkilere yol açıyor. Resmi verilere göre tarım, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının belkemiğini oluştururken, iş gücünün yaklaşık yüzde 40'ına geçim kaynağı sağlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.