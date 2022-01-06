Yok artık! Dürüm döneri babası keşfetmiş

Hürriyet 6 Ocak 2022 Perşembe 07:21 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 07:21

Uzun yıllardır gıdaya erişim sorunları yaşayan ve özellikle COVID-19 pandemisinin patlak vermesinden sonra kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kuzey Kore'de garip bir propaganda kampanyası yürütülüyor. Bir hükümet sözcüsü, devlet yayın organlarından The Rodong Sinmun gazetesine mevcut Lider Kim Jong-Un'un babası Kim Jong-Il'in "buğday dürümleri" adı verilen bir yiyecek icat ettiğini ve ülkedeki gıda kıtlığına rağmen satışların patladığını yazdı.

SICAK ÇAYLA TÜKETİN

Konuya ilişkin bir propaganda videosu da yayınlanırken, yazıda bahsi geçen "buğday dürümlerinin" daha çok dönere olan benzerliği dikkat çekti. İngiliz basınında da yer alan haberde dürümlerin Meksika mutfağındaki burrito'dan çok dönere benzediği yorumu yapıldı. Ülkenin başkenti Pyongyang'da bulunan Kumsong gıda fabrikasının dışında dürümleri yiyen Kuzey Korelilerin gösterildiğini videoda, Korelilere dürümleri sıcak çay ya da maden suyuyla tüketmeleri tavsiye edildi. Baba Kim'in dürümlerin hazırlandığı bir mutfaktaki teftişinin de gösterildiği videoda, dürümler için döner kesen makinelerin görüntüleri de yer aldı.

Eski Devlet Başkanı Kim Jong-il, döner dürümlerin hazırlandığı bir mutfağı teftiş ederken...

AZ YEME ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler geçtiğimiz ekim ayında yayınladığı bir rapor Kuzey Kore'de insanların ciddi bir açlık sorunuyla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısını yapmıştı. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ise bu soruna çare olarak kemer sıkma politikasını önermiş ve halka 2025'e kadar az yeme çağrısı yapmıştı.