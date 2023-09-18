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Dünya

Yok böyle hırsızlık: Seyir halindeyken altındaki scooter çalındı

Şili'de bir araçla giden hırsızların hareket halindeki bir adamın scooterını çaldığı anlar anbean görüntülendi.

IHA18 Eylül 2023 Pazartesi 23:00 - Güncelleme:
Yok böyle hırsızlık: Seyir halindeyken altındaki scooter çalındı
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Şili'nin başkenti Santiago'da geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Otomobil içerisindeki hırsızlar, elektrikli scooterı ile yolda ilerleyen adamın scooterını çaldı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, araçtaki hırsızlardan birinin pencereden uzanarak scooterı yakaladığı görüldü. Yaşının 24 olduğu öğrenilen scooterlı adam, hırsızın scooterı çekmesinin ardından yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Adam olayın ardından yaptığı açıklamada, olay sırasında evine varmak üzere olduğunu, aniden yanına yaklaşan arabadaki bir kişinin scooterını yakaladığını ve sonrasında aracın hızlanmasıyla scooterdan düştüğünü söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaçan hırsızlar henüz yakalanamadı.

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