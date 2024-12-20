Yok böyle rakam! Çareyi Bayraktar TB2'de buldular! 43 adet satın alacaklar

Nijerya merkezli haber sitesi punchng.com, Nijerya hükümetinin 43 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almayı planladığını duyurdu. Federal Hükümetin Türk SİHA'larını öncelikle Kuzey-Batı operasyon sahasında konuşlandıracağını yazan Nijer basını, söz konusu satın almanın Nijerya Ordusunun operasyonel kapasitesini güçlendirdiğini yazdı.

ÜLKELERİNDEKİ TEHDİTLERE KARŞI BAYRAKTAR TB2 ALACAKLAR! 43 ADET SİPARİŞ ETTİLER

Haberinde Nijerya Kara Kuvvetleri Uzay Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral U.G. Ogeleka'nın sözlerine yer veren internet haber sitesi punchng.com, Ogeleka'nın 43 adetlik SİHA satın alınmasının insansız hava araçlarının işletimi ve bakımı konusunda eğitim almış 46 personelin uçuşa geçiş törende açıkladığını bildirdi.

Nijer'in söz konusu SİHA'ları Proje Guardian kod adlı girişimin amacı doğrultusunda aldığını aktaran Nijerya basını, ülkenin TB2'leri bölgedeki isyan ve diğer güvenlik tehditlerine karşı askeri operasyonları güçlendirmek için aldığını belirtti.

46 PERSONEL TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALDI

Tuğgeneral UG Ogeleka'nın açıklamalarına yer verilen haberin devamında Türkiye'de eğitim alan 46 personel hakkında bilgi verildi.

Eğitim alan 46 personel hakkında konuşan Tuğgeneral Ogeleka, "Mayıs ve Eylül 2022 arasında, Nijerya Ordusu'nun rutin olarak pilotluk yaptığı uçak sistemi alaylarından 35 subay ve 11 askerden oluşan bir ekip, Türkiye'de Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının işletimi ve bakımı konusunda uzmanlaşmış bir eğitimden geçti. Eğitim ekibinde çok pilotlu uçak pilotları, görev operatörleri, aviyonik ve makine mühendisleri ve teknisyenleri yer aldı. " dedi.

Eğitimli 46 personelden 14'ünün çok pilotlu uçak pilotu, 7'sinin görev operatörü, 23'ünün ise mühendis ve teknisyen olduğu belirtilen haberde, Ogeleka'nın 22 personelin uçuş gerçekleştirdiği törende diğerlerinin operasyonel görevlerde aktif olarak yer aldığını söylediği aktarıldı.

"BAYRAKTAR TB2 SİHA'LARIN BAKIMINI YAPMAYA HAZIRLAR"

Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Olufemi Oluyede'nin ise SİHA'ların tedarik edilmesi ve personelin eğitilmesinin, ordunun profesyonelliği ve muharebeye hazırlığının artırılması yönünde önemli adımlar olduğunu söylediği ifade edildi.

Haberde Oluyede'nin "Bu 22 subay ile askerin pilot ve sertifikalı bakım mühendisi olarak görev yapması, hizmetteki diğerleri için moral yükseltici bir unsurdur. Envanterimizde bulunan Türk Bayraktar TB2 SİHA'larının çalıştırmaya ve bakımını yapmaya hazır olduklarını teyit ediyor." dediği aktarıldı.

Oluyede'nin ülkenin tüm bölgelerindeki askeri operasyonları güçlendirmek amacıyla önümüzdeki yıl ilave insansız hava araçları tedarik etmeyi planladıklarını açıkladığı söylendi.

Nijerya'nın satın aldığı TB2'lerin haydutluk ve isyanların yoğun olduğu Kuzeybatı bölgesindeki güvenlik sorunlarının çözümünde kritik bir rol oynayacağı bildirildi. SİHA'ların özelliklerine övgüde bulunulan haberde TB2'lerin gelişmiş gözetleme ve saldırı kabiliyetleriyle Nijerya Ordusunun operasyonel etkinliğini önemli ölçüde artırması beklendiği yazıldı.

Nijerya'nın daha fazla haber almaya istekli olduğu belirtilen haberin son kısmında şu ifadelere yer verildi;

"Bu gelişme, hükümetin ulusal güvenliği iyileştirmek için teknolojiden yararlanma konusundaki kararlılığını ve Nijerya Ordusunun cephaneliğini modernize etme ve saflarında kapasite oluşturma yönündeki çabalarını vurguluyor. Daha fazla insansız hava aracının satın alınmasıyla birlikte ordunun hassas, gerçek zamanlı gözetleme ve muharebe operasyonları yürütme kabiliyetinin önemli ölçüde artması bekleniyor."

Star Gazetesi

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