Yok olan buzula ibretlik anıt

İzlanda, küresel ısınma nedeniyle kaybettiği ilk buzulu için ibretlik bir anıt dikmeye hazırlanıyor. Ülkenin batısında bulunan ve ‘OK’ olarak da anılan Okjökull buzulu yaklaşık bir yüzyıl önce 15 kilometrekarelik bir alanı kaplıyordu ve 50 metre kalınlığındaydı. Ancak yapılan son ölçümlerde, alanı 1 kilometrekareye kalınlığı da 15 metreye kadar düştü ve ‘buzul’ statüsünü resmen kaybetti. Yerel medyanın aktardığına göre 18 Ağustos’ta düzenlenen bir törenle yok olan ilk buzul için anıt dikilmesi karalaştırıldı. “Geleceğe mektup” başlığını taşıyan anıt, insanlığın iklim krizine acil bir çözüm bulması gerektiği hatırlatılıyor. Metinde, “Bu anıt, neler yaşandığını ve ne yapılması gerektiğini bildiğimizi kabul etmek içindir. Başarıp başarmadığımızı sadece sizler bileceksiniz” ifadeleri yer alıyor.