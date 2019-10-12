Yokoluş İsyanı Berlin’i işgal etti

Grup üyeleri, hükümetiniklim politikalarını protesto etmek üzere şehir merkezindeki Zafer Anıtı, Marshall ve Mühlendamm köprüleri ile Başbakanlığa giden yolları araç trafiğine kapatmıştı. Bu kapsamda yaklaşık 56 saattir araç trafiğine kapalı Marshall Köprüsü’nün polis müdahalesiyle boşaltıldığı ve araç trafiğine açılacağı açıklandı. Bu arada, Extinction Rebellion’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tüm çevrecilerden destek istendi. Protestolarda hükümetten iklim konusunda daha ciddi adımlar atması talep ediliyor.