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Dünya

Yol kenarındaki Filistin bayrağını tekmelemek istedi! Ummadığı bir sonla karşılaştı

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrailli bir yerleşimci aslında bir bubi tuzağı olan Filistin bayrağına tekme attığı sırada, bayrağa bağlı bomba infilak etti.

IHA21 Nisan 2024 Pazar 13:39 - Güncelleme:
Yol kenarındaki Filistin bayrağını tekmelemek istedi! Ummadığı bir sonla karşılaştı
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İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları aralıksız devam ediyor. Sivilleri hedef alan İsrail güçleri havadan, karadan ve denizden bölgeyi kuşatarak vuruyor. İsrail baskınlarının yoğun olduğu Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Ramallah'ın doğusundaki Binyamin bölgesinde seyir halindeki bir Yahudi yerleşimci, toprağa dikili bir Filistin bayrağını görünce durdu ve aracından inerek bayrağa tekme attı. Aslında bir bubi tuzağı olan bayrak, tekmenin ardından infilak etti. Hafif şekilde yaralanan İsrailli, olay yerinde tedavi edildi.

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