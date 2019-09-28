Yola geldi: Başkan Erdoğan ile çalışacağız
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York’ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Miçotakis, “Başkan Erdoğan ile göç ve Kıbrıs sorunundan ikili sorunlara kadar tüm temel konularda açık bir görüşmemiz oldu. Halklarımızın yararı ve bölgedeki istikrar için daha iyi iklim yaratmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık” dedi.
RAHATSIZ OLDU
Öte yandan Başkan Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge önerisini eleştiren Yunanistan Başbakanı, “Türkiye’nin Kürtleriyle Suriye’nin Kürtleri arasında Sünnilerin yaşayacağı bir güvenli bölge istiyor. ABD’nin veya Avrupa’nın bu öneriyi kabul etmesi son derece düşük bir ihtimal” dedi.
(Akşam)
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