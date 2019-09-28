Yola geldi: Başkan Erdoğan ile çalışacağız

Miçotakis, “Başkan Erdoğan ile göç ve Kıbrıs sorunundan ikili sorunlara kadar tüm temel konularda açık bir görüşmemiz oldu. Halklarımızın yararı ve bölgedeki istikrar için daha iyi iklim yaratmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık” dedi.

RAHATSIZ OLDU

Öte yandan Başkan Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge önerisini eleştiren Yunanistan Başbakanı, “Türkiye’nin Kürtleriyle Suriye’nin Kürtleri arasında Sünnilerin yaşayacağı bir güvenli bölge istiyor. ABD’nin veya Avrupa’nın bu öneriyi kabul etmesi son derece düşük bir ihtimal” dedi.

(Akşam)