İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4969
  • EURO
    21,5127
  • ALTIN
    1260.93
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Yola savrulan bebeği son anda kurtardılar

ABD'nin California eyaletine bağlı Hesperia'da rüzgarın hareket ettirdiği bebek arabası son anda kurtarıldı.

5 Mayıs 2023 Cuma 17:05 - Güncelleme:
Yola savrulan bebeği son anda kurtardılar
ABONE OL

Rüzgar içerisinde oğlan çocuğu olan bebek arabasını araçların hızla geçtiği yola savurdu.

Bebeğin 60'lı yaşlarındaki büyük teyzesi, park halindeki aracının kapısındayken çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Ancak yaşlı kadın yere düştü. Ayağa kalkamayan teyze, gözlerinin önünde yaşananları izlemekle yetindi.

Şans eseri yakındaki bir bankta oturan Ron Nessman koşup bebeği bir kaza meydana gelmeden kurtardı.

Nessman, "Düşünecek zaman bile olmadı. Sadece reaksiyon gösterdim" dedi. Adı açıklanmayan kadın için çok üzüldüğünü söyleyen Nessman, "Benim de yeğenlerim var. Böyle bir şeyi hayal bile edemem" diye konuştu.

Vatandaş, sözlerine "Hiçbir şey yapmazsam kendimle yaşayamazdım" ifadeleriyle devam ederken olayın ardından kadına da yardım ettiğini aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.