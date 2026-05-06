Yolcu gemisinde hantavirüs alarmı: DSÖ son durumu açıkladı

Ghebreyesus, Arjantin'den Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının olduğu yolcu gemisindeki duruma ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Gemide hantavirüs şüphesi bulunan 3 hastanın tahliye edildiğini belirten Ghebreyesus, bu kişilerin DSÖ, gemi işletmecisi ve Cabo Verde, Birleşik Krallık, İspanya ile Hollanda'daki yerel yetkililerle koordinasyon içinde Hollanda'da tedavi görmek üzere yola çıktığını kaydetti.

Ghebreyesus, yolcuların ve mürettebatın sağlığını yakından izlemek için gemi işletmecileriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, gerektiğinde uygun tıbbi takip ve tahliyeyi desteklemek için ülkelerle işbirliği yaptıklarını belirtti.

Yerel sağlık yetkilileriyle işbirliği içinde, gemideki yolcuların ve gemiden inenlerin takibine başladıklarını bildiren Ghebreyesus, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ghebreyesus, bu aşamada hantavirüsün genel halk sağlığı riskinin düşük olduğunu da vurguladı.

GEMİDE 8 HANTAVİRÜS VAKASI BELİRLENDİ

DSÖ'nün, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, yolcu gemisinde 6 Mayıs itibarıyla hantavirüs olduklarından şüphelenilen 8 kişi olduğu belirtilerek, bu kişilere yapılan laboratuvar testleriyle 3'ünün hantavirüs olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

Paylaşımda, "DSÖ, hastaların, temaslıların, yolcuların ve mürettebatın güvende kalmaları ve yayılmayı önlemeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe sahip olmalarını sağlamak amacıyla ülkelerle çalışmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, dün hantavirüsten etkilenen 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "(Enfekte olanlardan) Biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor. Daha detaylı araştırmalar, ek laboratuvar testleri ve epidemiyolojik incelemeler dahil devam ediyor. Yolculara ve mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlanmaktadır. Virüsün genom dizileme çalışmaları da devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH), gemide seyahat eden ve hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversite Hastanesinde tedavi gördüğünü belirtmişti.

HANTAVİRÜS

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.