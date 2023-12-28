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Dünya

Yolcu uçağı donan nehre indi

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde 30 yolcunun bulunduğu uçağın pilotu, pist yerine havaalanının yan tarafındaki donan nehre iniş yaptı.

IHA28 Aralık 2023 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Yolcu uçağı donan nehre indi
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Rusya'nın Yakutistan bölgesinde Yakutsk-Zyryanka-Srednekolymsk rotasında uçuş yapan Polar Havayollarına ait AN-24 tipi eski Sovyetler Birliği döneminden kalma yolcu uçağı, Zyryanka Havaalanı'nın yanındaki donan Kolima Nehrine iniş yaptı. Rusya Federal Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği, yaralanan olmadığı, uçağın da hasar görmediği belirtildi. Olay yerine uzman ekipler gönderildiği, ilk raporlara göre nehre inişin pilotaj hatası nedeniyle gerçekleştiği, pilotun pist yerine donan nehre iniş yaptığı belirtildi. Uçakta 30 yolcu, 4 mürettebat olduğu aktarıldı.

Yerel basın ise pilotun karla kaplı donan nehri pist zannederek iniş yaptığını aktardı.

Doğu Sibirya Havacılık Savcılığı ve Yakutistan Ulaştırma Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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