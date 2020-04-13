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Dünya

Yolcu uçağına kalaşnikof ile ateş açıldı

Korona (COVID-19) Virüs sebebiyle Kongo Cumhuriyeti'nde mahsur kalan Fransız vatandaşlarını kurtarmak için ülkeye sefer düzenleyen yolcu uçağına ateş açıldı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 17:34 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 17:34
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Fransız havayolları şirketi Air France, Korona Virüs sebebiyle Kore Cumhuriyeti’nde mahsur kalan Fransız vatandaşlarını kurtarmak için Pointe-Noire şehrinde bulunan Agostinho-Neto Uluslararası Havaalanı’na bir sefer düzenledi.

İniş sonrası havaalanında park halinde bulunan yolcu uçağına, görevli olduğu bilinen bir kişi tarafından AK-47 Kalaşnikof tipi piyade tüfeği ile ateş açıldı.

SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre, açılan ateş sonucunda AK-47 Kalaşnikof tüfeğinden çıkan iki adet 7.62x39mm mermi, Air France’a ait Airbus A330 tipi yolcu uçağına isabet etti.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken tahliye operasyonu, başka bir uçağın gönderilmesi için bir süre ertelendi.

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