İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0972
  • EURO
    36,1473
  • ALTIN
    2634.04
  • BIST100
    11073.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yolcu uçağının düşürülmesi olayı: Rusya'dan hesap soracağız
Dünya

Yolcu uçağının düşürülmesi olayı: Rusya'dan hesap soracağız

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, 2014'te Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden dolayı Rusya'dan 'hesap sorma' sözü verdiklerini belirtti.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Yolcu uçağının düşürülmesi olayı: Rusya'dan hesap soracağız
ABONE OL

Wong, uçaktaki 298 kişinin de hayatını kaybettiği MH17 yolcu uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde düzenlenen bir anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Bu olaydan dolayı Rusya'dan "hesap sorma" sözü verdiklerini dile getiren Wong, Rusya'ya karşı "adalet arayışını" sürdüreceklerini kaydetti.

Wong, "Avustralya hükümeti adına, 17 Temmuz 2014'te işlenen suçlar için hakikat, adalet ve hesap verebilirlik arayışımızı bir kez daha teyit ediyorum. Rusya'dan hesap sorma kararlılığımızdan caymayacağız." dedi.

- Olay

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova bu iddiaları reddediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.