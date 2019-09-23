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Yolcusuz rekor uçuş

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait uçakların tek bir yolcunun dahi bulunmadığı 80’in üzerinde sefer gerçekleştirerek hizmette bir ‘anti-rekora’ imza attığı öğrenildi.

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Rus Zvezda televizyonunun Pakistanlı TV kanalı Geo News’a dayandırdığı habere göre, Pakistan Uluslararası Havayolları, 2016-2017 döneminde tek bir yolcu dahi taşımadan 46 tarifeli sefer gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra hac dönemi için 36 sefer planlandığı, ancak gitmesi gereken hacı adayları bu uçaklardan yararlanmayınca söz konusu seferlerin de yolcusuz gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bu şekilde yapılan 80’in üzerinde yolcusuz seferin Pakistan Uluslararası Havayolları’nı 180 Pakistan rupisi (bir milyon doların üzerinde) zarara uğrattığı ortaya çıktı. Buna rağmen Pakistan yönetimi bu konuda herhangi bir soruşturma açmadı. 

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