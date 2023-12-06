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Dünya

Yoldaki güvercini kasten ezen taksi şoförü tutuklandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 'yoldaki güvercinlere öfkelenen' taksi şoförü, bir güvercini kasten ezip öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 06:58 - Güncelleme:
Yoldaki güvercini kasten ezen taksi şoförü tutuklandı
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Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, geçen ay Şincuku bölgesinde trafik ışıklarında bekleyen taksi şoförü Ozawa Atsuşi, ışık yeşile dönünce, aracını güvercinlerin olduğu yere sürdü.

Saatte yaklaşık 60 kilometre hızla güvercinlerin içine dalan Ozawa, aracıyla bir güvercini öldürerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki yayaların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, olayın perde arkasını araştırdı.

Ulusal basına göre, güvercine yapılan otopside, ölüm nedeninin "travmatik şok" olduğu kayda geçti.

Işıklarda bekleyen taksi şoförünün, olay anında, aniden hızlanarak aracını güvercinlerin üzerine sürdüğü ortaya çıktı.

Araştırmada, mesleği sürücülük olan profesyonel bir şoförün, kasten hızlanarak aracını güvercinlere yönlendirdiği ve bu eylemin "son derece kötü niyetli" olduğu belirtildi.

Polis sorgusunda suçunu itiraf eden Ozawa'nın "yolun insanlara ait olduğunu ve kuşların yoldan çekilmesi gerektiğini" söylediği aktarıldı.

50 yaşındaki şoför Ozawa, "av hayvanı olmayan bir güvercini" kasten öldürmek ve vahşi yaşamı koruma kanununu ihlal etmek suçlamasıyla geçen hafta sonu tutuklandı.

Sosyal medyada, şoför aleyhine çok sayıda yorum yapılan söz konusu olay, Japonya basınında birçok habere konu oldu.

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