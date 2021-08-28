Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı: Davası ertelendi

AA 28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:21 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:21

Mozambik'in önde gelen çatı sivil toplum kuruluşu Bütçe İzleme Forumu (FMO), Chang'in Mozambik'te adil bir şekilde yargılanıp cezalandırılmasından endişe duydukları gerekçesiyle, iadenin durdurulması için 24 Ağustos'ta mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, bugün aldığı kararla davayı 17 Eylül'e erteledi.

Chang, hakkında "görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" suçlamalarıyla 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

2013-2014 döneminde gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık yolsuzluğa adı karışan Chang, ABD tarafından da dolandırıcılık yaptığı ve rüşvet aldığı iddiasıyla aranıyordu.

Hem ABD hem de Mozambik makamlarınca Güney Afrika'dan iadesi talep edilen Chang, yaklaşık 3 yıldır Gauteng eyaletindeki Modderbee Cezaevi'nde bulunuyor.